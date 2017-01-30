Основатель киберспортивной компании Virtus.pro (куда Усманов вложил $100 млн) Антон Черепенников также является совладельцем «Основа лаб». По информации на сайте компании, «Основа лаб» занимается разработкой программного и аппаратного обеспечения для систем оперативно-розыскных мероприятий. В настоящее время это оборудование устанавливается операторами, чтобы 12 часов хранить трафик передачи данных пользователей, в отношении которых ведутся следственные действия. Скоро операторам может понадобиться оборудование с большими возможностями — для исполнения закона Яровой.