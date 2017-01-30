Бот AudDработает через личные сообщения во «ВКонтакте». Чтобы распознать песню, нужно отправить аудиосообщение в личные сообщения странице AudD, записав отрывок играющего фоном трека.

В описании проекта говорится, что для корректного распознавания нужно записывать от 5 до 15 секунд звука. В ответ бот пришлёт не только название песни, но и информацию о её релизе, а также сам трек в виде аудиозаписи — если она есть во «ВКонтакте».