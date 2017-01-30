Во «ВКонтакте» появился аналог Shazam


Бот AudDработает через личные сообщения во «ВКонтакте». Чтобы распознать песню, нужно отправить аудиосообщение в личные сообщения странице AudD, записав отрывок играющего фоном трека.

В описании проекта говорится, что для корректного распознавания нужно записывать от 5 до 15 секунд звука. В ответ бот пришлёт не только название песни, но и информацию о её релизе, а также сам трек в виде аудиозаписи — если она есть во «ВКонтакте».

Глава русской пастафарианской церкви создал аналог Shazam для песен во «ВКонтакте»

16-летний москвич Михаил Самин, также известный как пастриарх Сама Паста IV, разработал бота для «ВКонтакте», работающего по принципу Shazam. Как рассказал Самин TJ, проект он сделал на спор, а его преимущество в том, что он доступен на любом смартфоне — нужен только микрофон и аккаунт в соцсети.

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