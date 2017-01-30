«Яндекс» выделил автобусы в отдельный от других видов транспорта одноимённый проект. Стартовая страница предлагает билеты в популярные Санкт-Петербург, Москву, Пермь, Симферополь, в списке есть белорусский Минск и украинский Киев, через поиск видны автовокзалы в Армении, Грузии, Казахстане, Киргизии, Латвии, Литве и других странах. Слоган проекта — «Билеты на автобусы по России», но фактически в базе уже сейчас можно найти и забронировать билет, например, на украинский автобус Киев-Львов. «Яндекс» пригласил подключаться к проекту перевозчиков и автовокзалы.

В октябре 2016 года Baring Vostok (в прошлом один из инвесторов «Яндекса»), «Эльбрус Капитал» и InVenture Partners вложили $20 млн в сервис продажи автобусных билетов Busfor. Конкуренты Яндекс.Автобусов запустились или запланировали запуск в России, Казахстане, Польше, Украине, и по франшизе в Таиланде (под другим брендом — Tickets). Проект основан в 2012 году. Busfor заявил осенью, что им пользуются 5 тысяч перевозчиков и 2 млн человек (по другим данным лишь в 2016 году сервис должен был продать свой первый миллион билетов). При средней цене билета $20 компания зарабатывает на комиссии в 15%, а её оборот растёт на 400% год к году. Эксперты отмечали в октябре, что автобусным проектам нужно будет жить с «зоопарком» часто устаревших систем автоматизации. Большинство автовокзалов получает агентскую комиссию, которую они не готовы отдать онлайн-сервисам.

«Более 80% российских вокзалов вообще не информатизировано», — говорил в октябре инвестиционный менеджер Фонда развития интернет-инициатив Павел Никонов (в портфеле ФРИИ есть проект информатизации автобусных билетов TakeBus). Таким образом, хотя устаревших систем много, на рынке потенциально есть место для тех, кто готов информатизировать автовокзалы собственными системами. По разным оценкам объём рынка пассажирских перевозок наземным транспортом в России составляет от 60 до 300 млрд рублей в год. Автобусных перевозчиков в России около 9 тысяч.

Осенью 2016 года вице-президент и директор «Яндекса» по связям с государственными органами Марина Янина заявила: «Следующей темой наших страданий будет продажа билетов. Мы бы хотели, чтобы каждый мог очень легко покупать разного рода билеты — то есть строить сквозной маршрут в путешествии. Например, если путешествие в Ярославль, и нужно покупать билеты на поезд, автобус и т. д. — чтобы это можно было сделать через один сервис». В пресс-службе поисковика уточняли, что: «Одна из основных проблем, которую предстоит решить, связана с созданием единой платформы для обмена данными между всеми игроками этого рынка. Принципиально важно, чтобы у всех интернет-сервисов были равные возможности и доступ к данным». Ранее, в августе 2016, выяснилось, что «Яндекс» попросил внести в план рабочей группы «Интернет+Город», сформированной при правительстве РФ, принятие единого стандарта и протокола продажи онлайн-билетов на межрегиональные и межмуниципальные автобусные маршруты. Просьба вызвала определённую критику. Иван Бегтин, директор АНО «Информационная культура», заявил тогда, что «Яндекс» — простой потребитель-лоббист. Эксперт привел пример Google, который много лет разрабатывал стандарт GTFS для раскрытия информации о маршрутах транспорта, остановках, транспортные агентства пользуются GTFS добровольно, поскольку Google продвигал его, устраивал конференции, общался с компаниями, — объяснял специалист по открытым данным.

Регулирование и информатизацию рынка автобусных перевозок на протяжении 2015 года обсуждали чиновники Минтранса, Минкомсвязи и государственные ИТ-структуры — «Национальный центр информатизации», ФРИИ и другие. Замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Алла Сологубова говорила, что министерство собирается предпринять шаги, для того, чтобы перевозчики взяли на себя обязанность продавать услуги через интернет. В первых месяцах прошлого 2016 года чиновники ждали поручения Президента для старта госпрограммы информатизации перевозок, но поручения не было, поэтому Яндекс.Автобусы запустились без видимой государственной поддержки.

Яндекс.Автобусы предлагают «электронные билеты» на рейсы автобусов партнёрских компаний, Яндекс не является непосредственным продавцом и выступает, как уполномоченный оператор по приёму платежей. На момент публикации оплатить и забронировать билет можно только с пластиковой карты, но не через платёжные системы. Яндекс не собирает комиссионных за продажу билетов с пассажиров. Один человек может заказать до 5 билетов. Для каждого пассажира потребуется вести данные из его паспорта или свидетельства о рождении. Сервис знает число оставшихся свободных мест в автобусе. Мобильного приложения у сервиса пока нет.