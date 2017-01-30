«Яндекс» выделил автобусы в отдельный от других видов транспорта одноимённый проект. Стартовая страница предлагает билеты в популярные Санкт-Петербург, Москву, Пермь, Симферополь, в списке есть белорусский Минск и украинский Киев, через поиск видны автовокзалы в Армении, Грузии, Казахстане, Киргизии, Латвии, Литве и других странах. Слоган проекта — «Билеты на автобусы по России», но фактически в базе уже сейчас можно найти и забронировать билет, например, на украинский автобус Киев-Львов. «Яндекс» пригласил подключаться к проекту перевозчиков и автовокзалы.
В октябре 2016 года Baring Vostok (в прошлом один из инвесторов «Яндекса»), «Эльбрус Капитал» и InVenture Partners вложили $20 млн в сервис продажи автобусных билетов Busfor. Конкуренты Яндекс.Автобусов запустились или запланировали запуск в России, Казахстане, Польше, Украине, и по франшизе в Таиланде (под другим брендом — Tickets). Проект основан в 2012 году. Busfor заявил осенью, что им пользуются 5 тысяч перевозчиков и 2 млн человек (по другим данным лишь в 2016 году сервис должен был продать свой первый миллион билетов). При средней цене билета $20 компания зарабатывает на комиссии в 15%, а её оборот растёт на 400% год к году. Эксперты отмечали в октябре, что автобусным проектам нужно будет жить с «зоопарком» часто устаревших систем автоматизации. Большинство автовокзалов получает агентскую комиссию, которую они не готовы отдать онлайн-сервисам.
«Более 80% российских вокзалов вообще не информатизировано», — говорил в октябре инвестиционный менеджер Фонда развития интернет-инициатив Павел Никонов (в портфеле ФРИИ есть проект информатизации автобусных билетов TakeBus). Таким образом, хотя устаревших систем много, на рынке потенциально есть место для тех, кто готов информатизировать автовокзалы собственными системами. По разным оценкам объём рынка пассажирских перевозок наземным транспортом в России составляет от 60 до 300 млрд рублей в год. Автобусных перевозчиков в России около 9 тысяч.
Осенью 2016 года вице-президент и директор «Яндекса» по связям с государственными органами Марина Янина заявила: «Следующей темой наших страданий будет продажа билетов. Мы бы хотели, чтобы каждый мог очень легко покупать разного рода билеты — то есть строить сквозной маршрут в путешествии. Например, если путешествие в Ярославль, и нужно покупать билеты на поезд, автобус
Регулирование и информатизацию рынка автобусных перевозок на протяжении 2015 года обсуждали чиновники Минтранса, Минкомсвязи и государственные ИТ-структуры — «Национальный центр информатизации», ФРИИ и другие. Замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Алла Сологубова говорила, что министерство собирается предпринять шаги, для того, чтобы перевозчики взяли на себя обязанность продавать услуги через интернет. В первых месяцах прошлого 2016 года чиновники ждали поручения Президента для старта госпрограммы информатизации перевозок, но поручения не было, поэтому Яндекс.Автобусы запустились без видимой государственной поддержки.
Яндекс.Автобусы предлагают «электронные билеты» на рейсы автобусов партнёрских компаний, Яндекс не является непосредственным продавцом и выступает, как уполномоченный оператор по приёму платежей. На момент публикации оплатить и забронировать билет можно только с пластиковой карты, но не через платёжные системы. Яндекс не собирает комиссионных за продажу билетов с пассажиров. Один человек может заказать до 5 билетов. Для каждого пассажира потребуется вести данные из его паспорта или свидетельства о рождении. Сервис знает число оставшихся свободных мест в автобусе. Мобильного приложения у сервиса пока нет.
Юрий Синодов Основатель Roem.ru, sinodov.com
Я на автобусах езжу регулярно, использовал gosbus.ru, takebus.ru, yug.transdir.ru, ekc.mrtrans.ru только за пару последних месяцев, могу отметить следующее:
1. Информатизация, все же, есть. Практически везде. Как правило где-то есть место, где известно количество билетов и их остаток — как минимум это касса.
2. Прикрутка штепселя к кассе и прием платежей по картам — рокет сайнс невеликого размера. Достаточно поставить задачу и потратить неделю-две-месяц, в зависимости от замороченности внутренней структуры (ну даже если несколько месяцев).
А дальше возникает вопрос: нужен ли агрегатор?
Как ни странно, но в большинстве случаев — нет. Таких двинутых как я, которым надо ездить постоянно по разным городам, среди пассажиров ничтожное меньшинство. Большинству же достаточно знать только один сервис для родного города. Издежки на его создание размазываются в бесконечность, расходы на поддержку равны стоимости приема платежей с карт.
Готовы ли платить транспортные компании деньги за пассажиров? Да, готовы, но не уверен, что эта сумма существенна. Более того, они их платят уже автовокзалам, и для автовокзалов онлайн-продажа, как я показал выше, это уже must have, она у многих есть.
Например, перелет самолетом из Симферополя в МСК сейчас стоит 2000 рублей (не сезон), автобус — 2500. Отжать от автобусников тут еще хотя бы 10% комиссии за продажу — задача немного нервная. ЕКЦ, например, возлагает эту комиссию на покупателя.
То есть, надо ходить и убеждать весьма узкую и специфичную аудиторию в том, что без «Яндекса» им будет не очень хорошо, надо убеждать их, что они должны потратиться на внедрение, надо убеждать их делиться с «Яндексом» деньгами.
Все зависит, конечно, от конкретного сервиса «Яндекса», но у меня есть ощущение, что все, что мельче «Директа», «Яндекс» в офлайне продвигает на «ах, отстаньте от меня».
Я, может быть, чего-то не знаю, но изготовление «Яндексом» сборки (конфигурации) 1С для продажи автобусных билетов со штепселем для себя любимого, или заказ на создание такой сборки кому-то из внедренцев — дало бы существенное ускорение развития сервиса.
Ситуация похожа с мобильными приложениями Карты, Навигатор, Электрички, Транспорт, Такси. Я, конечно, понимаю, что чем больше приложений, тем больше шансов пролезть на смартфон юзера, но Google Maps way мне кажется более простым с точки зрения обычного пользователя.
При этом процесс увеличения числа команд работающих, по сути, над одним и тем же (перемещение человека с места на место), не добавляет консистентности сервисам «Яндекса». Хотя люди хорошие, наверное, но я бы над этим зоопарком уже бы начал задумываться.