Владимир Аникеев (профиль в VK и FB), который считается руководителем хакерской группы «Шалтай-Болтай», был задержан, а потом арестован. СУ ФСБ предъявило ему обвинение по статье 272 УК РФ (Неправомерный доступ к компьютерной информации). Осенью 2016 года стало известно, что в руках у Льюиса находится переписка помощника президента РФ Владислава Суркова. В результате в октябре Аникеева выманили в Петербург под предлогом получения крупной суммы за одну работу, но в городе его ждала ФСБ. Помешать публикации «переписки Суркова» это не смогло. Отдельные члены группы, часть которых сейчас объявлена в розыск, продолжают работать со старым контентом.