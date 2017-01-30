«Вымпелком» тестирует сервис знакомств под названием MeetApp в Киргизии, сообщила газета «Известия». Приложение запустила киргизская дочка «Вымпелкома» «Скай Мобайл». Зарегистрироваться в MeetApp может абонент любого оператора. Приложение работает так же, как наиболее популярный дейтинг-сервис Tinder. Пользователи оценивают фото друг друга и, если симпатия оказалась взаимной, могут начать общаться.

Компания Tele2 запустила собственный сервис знакомств, но воспользоваться им могут только абоненты оператора, и он, как утверждают в компании, предназначен для поиска собеседников и друзей. МТС запустила свой мобильный сервис «Знакомства» в октябре 2016 года. Он также является почти полной копией Tinder. Зарегистрироваться в сервисе смогут пользователи любых операторов.