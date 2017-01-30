Внезапно, кракен: Медуза с Эхом Москвы продвигали нативной рекламой пирамиду

На эту статью — meduza.io/cards/birzhevye-roboty-na-etom-mozhno-zarabotat — я сразу сделал стойку и написал, что эта контора — недобросовестная, что размещать такую рекламу — рискованно: t.me/sinod/140

Тимченко в личку пробурчала что-то невразумительное о том, почему я пишу что-то такое, из-за чего ее потом ночью беспокоят, но публикации с этим рекламодателем продолжились: meduza.io/feature/2016/02/01/vo-chto-vlozhit-dengi-v-2016-godu (что характеризует как уровень интеллектуального развития сотрудников принимающих решение о размещении нативки, так и читателей «Медузы», ага. То же самое можно сказать про «Эхо Москвы», где эта «лаборатория» инвесттехнологий продвигалась)

Цыплухин (на TJ тоже продвигались какие-то горе-инвестологи) на запах жареного отреагировал более адекватно: фраза об отсутствии рисков из коммерческого уже размещенного текста (ЕВПОЧЯ) была удалена, в дальнейшем такая ерунда не продвигалась.

А вот «Коммерсант» выпустил нормальный журналистский текст об этой же компании: www.kommersant.ru/doc/3187490 и, внезапно, оказалось что это обычная пирамида. Просят приводить друзей, деньги не выплачивают, жаловаться предлагают в ООН, на тех кто про них пишет о том, что они воруют деньги — подают в суд о защите чести и достоинства.

Резюме: 95% входящих рекламных предложений в коммерческий отдел на тему «инвестиций» — недобросовестны. В 2016-м году мы разместили только материал ФИНАМа по этой теме, остальных мы под разными предлогами отшили.

Второе резюме: если увидите на какой-нибудь конференции Красильщика или Венедиктова, рассказывающих об этичности нативной рекламы в Медузе или Эхе — скажите «кш-кш-кш», да погромче.