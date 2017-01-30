Мосгорсуд принял предварительные обеспечительные меры в отношении социальной сети «ВКонтакте», которая нарушала права ООО «Музыкальное право». Компания «Музыкальное право» подала иск о том, что в соцсети незаконно размещены песни Виктора Цоя, Михаила Звездинского, групп «Круиз» и «Звуки Му», права на которые принадлежат истцу. Суд обязал Роскомнадзор прекратить размещение и распространение этих песен на сайте VK.com. Об этом говорится в определении суда.

Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский сказал «Ведомостям», что ведомство получило решение Мосгорсуда и уже успело проверить, есть ли указанный контент во «ВКонтакте». Ведомство рассказало, что в соцсети песни найти не удалось, а значит — компания все удалила, добавляет он. В итоге никаких обеспечительных мер, то есть временной блокировки, приниматься не будет.

Тем не менее редакции «Роем!» удалось найти некоторые песни из списка — в частности, «Пусть былое уходит» Михаила Звездинского. Чтобы удостовериться в том, что это именно те песни, а не другие аудиофайлы с похожими названиями, редакция сравнила их с другими копиями аудиозаписей в «Одноклассниках».

При этом, теперь поисковой запрос «виктор цой» и «цой» «ВКонтакте» возвращает пустые результаты, хотя о жалобах на другие песни Цоя, не указанные в иске «Музыкального права», неизвестно. А запрос «анита цой» исправно выдаёт список песен исполнительницы-однофамилицы.

Всё это значит, что:

«ВКонтакте», скорее всего , не удаляет записи со своих серверов , а просто блокирует поиск по определённому запросу. При этом компания не заботится о том , что вместе с противоправным контентом может блокироваться как легальный , так и условно легальный ( тот , на который пока не была подана жалоба). Аудиозаписи , с противоправным содержанием , но другими названиями , не блокируются в соцсети. Это значит , что « ВКонтакте» не пользуется или пользуется недостаточно технологией удаления по отпечаткам. Эта технология якобы была разработана в 2013 году и уже использовалась ( на самом деле нет). Сотрудники Роскомнадзора невнимательно просматривают противоправный контент.

Впрочем, насчёт последнего пункта, Вадим Ампелонский, представитель Роскомнадзора, ответил «Роем!», что они действуют в двух случаях. Первый: ведомство отрабатывает ссылки, указанные в определениях МГС. Второй: ведомство получает заявление от правообладателя о том, что объект авторского права, в отношении которого вынесено определение суда, распространяется на иных ресурсах. Мониторинг во втором случае осуществляется силами правообладателя. «В данном случае по прямым ссылкам из определения нелегального контента нет. Заявлений от правообладателя по иным ссылкам к нам не поступало», — резюмирует Ампелонский.