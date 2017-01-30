Мосгорсуд принял предварительные обеспечительные меры в отношении социальной сети «ВКонтакте», которая нарушала права ООО «Музыкальное право». Компания «Музыкальное право» подала иск о том, что в соцсети незаконно размещены песни Виктора Цоя, Михаила Звездинского, групп «Круиз» и «Звуки Му», права на которые принадлежат истцу. Суд обязал Роскомнадзор прекратить размещение и распространение этих песен на сайте VK.com. Об этом говорится в определении суда.
Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский сказал «Ведомостям», что ведомство получило решение Мосгорсуда и уже успело проверить, есть ли указанный контент во «ВКонтакте». Ведомство рассказало, что в соцсети песни найти не удалось, а значит — компания все удалила, добавляет он. В итоге никаких обеспечительных мер, то есть временной блокировки, приниматься не будет.
Тем не менее редакции «Роем!» удалось найти некоторые песни из списка — в частности, «Пусть былое уходит» Михаила Звездинского. Чтобы удостовериться в том, что это именно те песни, а не другие аудиофайлы с похожими названиями, редакция сравнила их с другими копиями аудиозаписей в «Одноклассниках».
При этом, теперь поисковой запрос «виктор цой» и «цой» «ВКонтакте» возвращает пустые результаты, хотя о жалобах на другие песни Цоя, не указанные в иске «Музыкального права», неизвестно. А запрос «анита цой» исправно выдаёт список песен исполнительницы-однофамилицы.
Всё это значит, что:
- «ВКонтакте», скорее всего, не удаляет записи со своих серверов, а просто блокирует поиск по определённому запросу. При этом компания не заботится о том, что вместе с противоправным контентом может блокироваться как легальный, так и условно легальный (тот, на который пока не была подана жалоба).
- Аудиозаписи, с противоправным содержанием, но другими названиями, не блокируются в соцсети. Это значит, что «ВКонтакте» не пользуется или пользуется недостаточно технологией удаления по отпечаткам. Эта технология якобы была разработана в 2013 году и уже использовалась (на самом деле нет).
- Сотрудники Роскомнадзора невнимательно просматривают противоправный контент.
Впрочем, насчёт последнего пункта, Вадим Ампелонский, представитель Роскомнадзора, ответил «Роем!», что они действуют в двух случаях. Первый: ведомство отрабатывает ссылки, указанные в определениях МГС. Второй: ведомство получает заявление от правообладателя о том, что объект авторского права, в отношении которого вынесено определение суда, распространяется на иных ресурсах. Мониторинг во втором случае осуществляется силами правообладателя. «В данном случае по прямым ссылкам из определения нелегального контента нет. Заявлений от правообладателя по иным ссылкам к нам не поступало», — резюмирует Ампелонский.
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Это не совсем так. Если искать по названиям песен, например «Восьмиклассница», то выдаются каверы, квартирные записи или студийные, но обрезанные. Так что удаляли/фильтровали, скорее всего, по цифровым отпечаткам.
Удаляет. По крайней мере доступ по технической ссылке через некоторое время блокируется. Возможно, сам файл при этом остается на сервере, то доступ к нему извне перекрыт.
Тому может быть сотни причин. Нужно изучать конкретику. Например, измененный (архивированный файл). Отсуствие жалобы правообладателя на конкретную песню (файл). Что-то, что оставлено как «демо» или «кавер» и пр.
Пользуется достаточно. Но отпечаток можно поменять. И пока его нет в базе — увы.
А у них есть доступ к внутренней системе отпечатков «ВКонтакте»?
Ниже же написано, какие ссылки они проверяют:
а) по системе МосГорСуда
б) по обращению правообладателя
Система «отпечатков» есть и на Youtube, там она проще (особенности формата хранения информации), в нее вкинуто Гуглом очень много денег, но и там периодически требуется ручная коррекция.
Еще раз могу повторить. На данном этапе развития технологий «рубильника интернета» нет.
Нельзя очистить интернет от нелегальной копии одним нажатием клавиши, зная только хеши.
Можно делать планомерную работу — выявлять, вычислять, блокировать. Тем более что стандартный пиратский метод (архив с паролем) как раз и требует мониторинга руками.
«Рубильника Вконтакте», «Рубильника Youtube», Google, Yandex, Facebook - также не существует.
«Отпечаток» сильно облегчает работу, позволяя блокировать известные и занесенные в базу копии. Имеющиеся на вооружении технические (программные) средства позволяют сделать нелегальную копию с другим отпечатком или хешем.
Так ведь есть аудиохеши, устойчивые к перекодировке — ютуб их и использует, как я понимаю — невозможно настолько изменить трек, чтобы он его не опознал, его просто будет неприятно слушать.
Да, есть и устойчивые, но даже в википедии написано «Shazam может идентифицировать записанные звуки, которые передаются из любых источников, таких, как радио- или телетрансляция, музыка в кинофильме или клубе, при условии, что уровень фонового шума не слишком высок…».
И это справедливо для Youtube, где как и писал ранее — потрачено очень много денег на совершенствование системы. И то, это не снимает с Youtube необходимость дополнительной проверки — ссылка на скачивание пиратской копии (не с Youtube) может быть размещена под любым видео/аудио, которое даст релевантный поиск, но не даст достаточного материала для блокировки по отпечатку.
Для ВКонтакте — это может быть размещение архива в разделе «Документы», или ссылкой в релевантном посте на сторонний сервер.