Онлайн-агентство Lola Travel — часть ответа на вопрос, почему роботизация не приведет к тотальной безработице.Как сегодня люди планируют поездку? Заходят на booking.com или что-то подобное, ставят фильтры по месту, дате и бюджету и получают десятки, сотни, тысячи вариантов. Этот отель чуть ближе к музею, в этом по отзывам иногда глючит Wi-Fi, в этом самый лучший завтрак, в этом комната на два метра больше, этот дешевле, а в этом такой красивый вид на Эйфелеву башню! Берем! Нет, черт, в отзывах пишут, что фото старые, сейчас вид уже стройкой перекрыт. Аааааа!!! Ещё и сайты сейчас над пользователями издеваются, интерфейсы выглядят как новогодние елки из всплывашек и баннеров: это спецпредложение, а это умный выбор, а здесь торопитесь, последний номер! Нет! Я девочка, я не хочу ничего решать, я хочу в путешествие!

Lola дает такую возможность. Скачиваете приложение, вводите данные о своих возможностях и предпочтениях, пишете в чатик «хочу в Прагу на выходные» и вуаля, на той стороне человек, которому пофиг, быстро делает выбор за вас. Рейсы такие и такие, отличный семейный отель в двух минутах от центра, берем? Берем!

Да, конечно, иногда такой подход может привести к плохому выбору. Вы забыли сказать, что вам сложно подниматься по лестницам, и вас поселили на пятый этаж без лифта. Читали бы отзывы сами — наткнулись бы на эту деталь и избежали бы ловушки. Или неидеальный для вас отель договорился с Лолой о дополнительной комиссии, и они селят туда всех, кого можно, даже если есть вариант получше.

Но с другой стороны, может и наоборот сложиться. Профессионал знает, что любимая авиакомпания недавно поругалась с агрегатором и её рейсов там временно нет, искать надо отдельно. Профессионал не обманется красивыми стоковыми фотографиями или другой эмоциональной саморекламой. Профессионал не купит вам стыковку с 20 минутами между рейсами.

А скорее всего качество будет примерно одинаковое. Глобализация, стандартизация, все друг на друга похожи, никто не выделяется, за сравнимые деньги почти всегда будет сравнимый результат. Но при этом клиент точно избавлен от часа мучительных раздумий, а мнительный клиент — от недели самоупреков «эх, надо было все-таки тот брать, там бассейн обещали».

Отдельно интересен вариант B2B. В компании же выбором часто занимается отдельный человек, а не сам будущий командированный — по сути тот же подход, с теми же плюсами и минусами, что Lola предлагает. Так что можно человека разгрузить или уволить, а использовать бизнес-версию Лолы, в некоторых компаниях должно выйти дешевле и почти всегда проще — стартап в отпуск и на больничный не уходит.

Lola обещает, что на той стороне провода всегда сидит живой человек и даже предупреждает, что в некоторых случаях его придется ждать («не больше пары дней»), но понятно, что частично эту работу можно автоматизировать. Автоматизация очеловечивания автоматизации получится, прекрасная рекурсия.

Стоит сервис $25 за каждый перелет, отели подбирают бесплатно, с отелей можно комиссию брать. Комиссией с клиентом не делятся, самыми дешевыми себя не называют.

Проекту чуть больше года, но уже успел поднять два раунда и $35 миллионов. Работают только в США, приложение выпущено только под iOS, активного маркетинга пока не было, т. е. деньги получали по сути под идею, и индустрия в идею очень верит. Хотя идея-то — «старое доброе туристическое агентство с мобильным приложением». Удивителен мир потребительской экономики.

P. S. : Если будете искать и сами смотреть, то будьте осторожны. В зоне .ru с тем же названием есть другой проект, но это не наш #стартапдня и даже не клон. Просто совпало.