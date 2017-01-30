70% в компании «А+А Эксист-Инфо», владеющей сайтом крупнейшего онлайн-магазина автозапчастей Exist.ru, выкупила совладелица транспортной компании «Желдорэкспедиция» Евгения Назарова, сообщила газета РБК. Сумма сделки не разглашается, ранее акционеры Exist.ru оценивали онлайн-бизнес компании в $10−25 млн.

В рамках сделки была продана доля в ООО «А+А Эксист Инфо», которой принадлежат права права на бренд и сайт Exist.ru. Офлайновый бизнес записан на другое юрлицо — ООО «Эксист-М». Акционерами «А+А Эксист-Инфо» являлись Юрий Буковников и Владислав Доморацкий. Буковников сначала выкупил долю у Доморацкого, а заем продал ее Назаровой. При этом Доморацкий остался акционером ООО «Эксист-М».

Основной торговый бизнес Exist, включая центральный склад и все офисы продаж, включая Москву и Московскую область, остается в собственности Доморацкого и его партнёров, Алексея Белова и Максима Мартынова. Изменения в составе собственников не повлияли работу ООО «Эксист-М» с ООО «А+А Эксист Инфо», коммерческие взаимодействие компаний продолжается в обычном режиме, сообщили СМИ представители Доморацкого.

Ранее ООО «Эксист-М» платила ООО «А+А Эксист Инфо» около 15 млн рублей в месяц за пользование брендом, как будет организовано сотрудничество двух компаний после смены собственника одной из них пока неизвестно.

Буковников вместе с другими акционерами Валерием Чикиным и Юрием Поляковым спорили за контроль в компании с Владиславом Доморацким. Изначально Буковников и его партнеры сами хотели продать свои пакеты Доморацкому, но стороны не сошлись в оценке бизнеса. Буковникова также поддерживало инвестиционное подразделение «Альфа Групп» A1, которое участвует в другом акционерном конфликте вокруг онлайн-ритейлера «Юлмарт».