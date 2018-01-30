29 января арбитражный апелляционный суд удовлетворил иск «ВКонтакте», обязав компанию Double Data, которая занимается созданием Big Data решений с помощью открытых данных, прекратить использовать данные пользователей соцсети. Во взыскании символической компенсации в размере 1 рубля истцу отказали. Об этом сообщают представители «Сколково», чьим резидентом является Double Data. В «Дабл» собираются обжаловать постановление апелляционной инстанции. Решение может быть оспорено в течение двух месяцев.

В январе 2017 года «ВКонтакте» подала иск в Арбитражный суд Москвы на Double Data и Национальное бюро кредитных историй. Представители социальной сети были недовольны, что те используют открытые данные пользователей и продают собранную информацию банкам. За нарушение прав «ВКонтакте» требовала взыскать с Double Data и НБКИ по одному рублю. НБКИ предлагала кредитным организациям сервисы на основе технологий, которые были разработаны Double Data, - они оценивают кредитоспособность заемщиков по данным. Последняя компания извлекала из базы данных ВК фамилии, имена, сведения о месте работы и учебы, анкеты друзей, информацию о месте рождения, регионе проживания, фотографии, сведения о количестве посещений соцсети и типе устройства. 15 августа соцсеть и НБКИ заключили мировое соглашение.

В октябре Московский арбитражный суд полностью отклонил все требования «ВКонтакте» к Double Data. Тогда представитель соцсети сообщил, что, судя по всему, суд не до конца разобрался в технической стороне вопроса, и они «обязательно будут разъяснять все детали». «Считаем, что возможность бесконтрольно собирать данные внутри соцсети нарушает права пользователей и ВК», - заявляли в компании. Согласно материалам суда, «истец представил доказательства, которые не были раскрыты». Тогда «ВКонтакте» не удалось доказать свои права на базу данных и факт извлечения ответчиком материалов с помощью поиска информации о пользователях соцсети.

По словам генерального директора ООО «Дабл» Максима Гинжука, решение апелляционного суда ограничивает свободу поиска и доступа к открытой информации в интернете. Он добавил, что их поисковая система работает по аналогии с поисковыми системами «Яндекс», «Гугл» и другими, она работает с сайтами и не позволяет извлекать что-либо из баз данных этих сайтов. «Данное решение опасно для развития Цифровой экономики, поскольку это первый шаг к запрету деятельности многих Big Data стартапов, поисковиков Yandex, Google и других компаний», - также по словам Гинжука.

Управлящий партнер Центра интеллектуальной собственности «Сколково» Антон Пушков заявил, что постановление суда противоречит материалам дела. «Представленные «ВКонтакте» материалы подтверждают техническую закрытость базы данных социальной сети для доступа третьих лиц. Поиск ООО «Дабл» по страницам сайта «ВКонтакте» не приводит к переносу содержания базы данных и нарушению исключительных прав, так как сайт и база данных не одно и то же», - объяснил Пушков.