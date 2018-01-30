Минфин США представил сегодня так называемый кремлевский доклад — список высокопоставленных чиновников и бизнесменов, которых Вашингтон считает близкими к руководству России. Из телеком и ИТ-индустри в список вошли создатель «Яндекса» Аркадий Волож, создатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский владелец фонда DST Юрий Мильнер, владелец Rambler&Co Александр Мамут, основатель инвесткомпании ru-Net Леонид Богуславский, акционеры «большой тройки сотовых операторов», а также советник президента по интернету Герман Клименко.
Владимир Путин сегодня на встрече с избирателями сказал, что «ему самому обидно, что его не включили», рассказал «Роем!» владелец компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов.
Сегодня на встрече с Владимиром Владимировичем поднимался вопрос об этом докладе, я сказал ему, что многие люди, увидевшие свою фамилию в этом списке подавились утренним кофе, особенно если сидели при этом где-то в Калифорнии, или Лондоне. Он мне ответил: «А не надо в Калифорнию, надо все в дом. Нам не нужно думать о списках, надо думать о себе», — рассказал Ашманов.
Директор компании Urus Advisory Алексей Панин считает, что доклад будет иметь меньше последствий, чем от него ожидали, но определенные проблемы для российских компаний он может создать.
Многие возлагали на этот доклад большие ожидания, как сторонники большего давления на Россию, так и противники санкций ожидали, что в докладе будут какие-то новые значимые данные. В это смысле можно сказать, что гора родила мышь — авторы доклада просто перечислили наиболее богатых людей в России, при этом в списке есть ряд кандидатур, которые без сомнения могут вызвать вопросы у бизнес-сообщества и политиков, как в США, так и в Европе, например почему в списке появились люди вроде Олега Тинькова.
Важный нюанс — список сам по себе не предполагает введения каких-либо ограничений в отношении перечисленных в нем людей и принадлежащих им компаний. Теоретически возможен вариант, что американские власти позже выпустят какой-то документ, налагающих санкции на фигурантов этого списка, но это фактически будет означать экономическую блокаду России и всего российского бизнеса. Маловероятно, что кто-то решит пойти на подобный шаг.
В нынешнем виде список тоже может создать определенные проблемы российским компаниям. Наличие акционера компании в списке может быть удобным поводом чтобы разорвать сделку в которой американский партнер не очень заинтересован. Список может служит дополнительным инструментом давления, если, к примеру, на какой-то актив претендует две компании — американская и российская, принадлежащая фигуранту доклада. В этой ситуации можно попытаться убедить акционеров продать пакет американскому инвестору, ссылаясь на то, что второй кандидат вызывает подозрения. Учтивая, что, к примеру компании Алишера Усманова или АФК «Система» активно инвестируют в том числе в акции американских компаний, попадание в список может добавить им сложностей на американском рынке.
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«Владимир Путин сегодня на встрече с избирателями сказал, что ему самому обидно, что его не включили в список близких к Кремлю людей»
Ой да ладно, наивный такой типа.
Ровно 2 года тому назад, америкос Адам Шубин, директор Управления по контролю за иностранными активами из Минфина США в интервью «Би-Би-Си» заявил, что Владимир Путин коррумпирован и американское правительство знает об этом «многие годы»! После этого Песков ещё забегал и зашурчал, что мол это клевета!
Да, клевата! Но только, где иски против этой клеветы? Прошло больше 2-х лет, а воз и ныне там! Еще комментарии, как говрят в таких случаях, тут даже излишни!))
а Путин когда-нибудь против кого-нибудь иски подавал вообще?
Ну так мол не царское это дело, иски подавать! Хотя «цари» например, в Швеции, на работу на великах приезжают и ничего, все до сих пор живы!
Он давно отделил себя от народа, только эти шоу на заводах постоянно устраивают, типа как они там все ему рады. Даже не смИшно!
Просто любопытно. Чем вы для себя объясняете становящуюся уже традицией американскую позицию «мы все знаем, но подробностей не ждите» по многочисленным вопросам? Если у них есть что-то на Путина, что им мешает рубануть правду-матку? Страх перед его могуществом?
А какой в этом смысл? На положение в России это не повлияет, а им с Путиным еще договариваться по куче вопросов.
Слухи ничем не обоснованные распускать есть же какой-то смысл.
По-моему только слепые не видят что Путин это наглый лжец, возомнил себя царем, но при этом не сделав ровным счетом ничего ни для страны ни для народа, раздаёт территории направо и налево, народ вверг в нищету, всегда идёт на уступки как слабый лидер. Путин = деградация и сам он это понимает, но власть не отдаст мирно.
, раздаёт территории направо и налево
А можете вот этот пассаж пояснить, пожалуйста?
Намедни был в гостях и там работал ящик. С удивлением узрел Игоря Станиславовича, задающего вопрос президенту. Жаль, вопрос не расслышал. Что за вопрос-то был?
Как пропатчить kde2 под freebsd.
Я не с целью стеба или критики спросил. Попасть в круг доверенных лиц, это все-таки уровень.
Какие мы все старые уже. Молодежь контекст шутки про kde2 под freebsd скорее всего не поймет.
Главное, что там было сказано в конце — это то, что теперь робототехника в мейнстриме. Как знал, уже более года втопил в эту робототехнику. Приятно, что угадал с трендом и жаль, что раз это сказано, то значит — не состоится в конкретно взятой стране. Также как и многие остальные вещи громко задекларированные из которых вышел пшык.
Теоретически, конечно, должен хотябы из чегото хоть раз выйти не пшык, хотябы в рамках вероятности, но робототехника — слишком важное, перспективное и нужное дело, чтобы всерьез ее реализовывать.
Было бы конечно мило, кабы уважаемый доверенный разубедил в этом. Но не думаю, что это удастся на основе чегото, кроме шапкозакидательской риторики.
>Попасть в круг доверенных лиц, это все-таки уровень.
Это да. Логика, понимаШ! Если вам разрешили задать вопрос (да еще на камеру), то вы уже доверенное лицо. Это знает и дошкольник.
Roman Y, это канал про аниме?) Помним, любим)
>> то вы уже доверенное лицо.
там все, кто был — доверенные лица. Это была встреча кандидата с доверенными лицами. (других там небыло).
Доверенное лицо — офиц. определение участника предвыборной кампании.
Ну вообще-то, перед тем, как всех запустить в зал, всех зарегистрировали по паспорту и выдали удостоверение доверенного лица Путина. Это была встреча именно с доверенными лицами.
Статус этот довольно такой, неопределённый, но выдали памятку про права и обязанности. Например, можно зайти и инспектировать работу любого избиркома, вплоть до ЦИКа.
и т. п.
Наблюдать за выборами, делать запросы
Зато нельзя заниматься пропагандой кандидата в СМИ — только в рамках выделенного эфирного времени или с явной оговоркой, что это «не в качестве», а личное оценочное суждение.
Ну и так далее.
Дословно сказал следующее (по памяти):
— Владимир Владимирович, у меня вопрос на связанную тему (перед этим обсуждали наезд на наших спортсменов и запрет Олимпиады).
Сегодня опубликован так называемый «Кремлёвский доклад» Минфина США.
Это (пока) не санкционный список, но он сделан на основе закона «О противодействии врагам Америки», так что это именно список врагов Америки.
Это совершенно неслыханный, беспрецедентный список. В него включена вся администрация президента, всё правительство во главе с премьером и вице-премьерами, руководители обеих палат парламента, руководители почти всех госкорпораций, крупные бизнесмены.
Зацепило даже нашу сферу — информационные технологии. Включили Касперского и зачем-то Воложа.
Я, как специалист по анализу текстов в Интернете, вижу по использованной лексике, названиям должностей, что список делался впопыхах, накануне вечером, хотя на это было полгода, каким-то студентом-стажёром, путём простого копирования текстов с английских версий наших сайтов администрации, правительства и Госдумы. Ну и списка Форбс. Топорная работа, в общем.
По сути, во враги Америки записали всё руководство нашей страны. Ну кроме вас, конечно. Видимо, вас нельзя.
Тут Путин сказал: -«Абидна, слюшай!»
У меня два вопроса по этому поводу:
— Что вы думаете по этому поводу, что мы будем делать, как реагировать. Нам, доверенным лицам, важно знать ваше мнение, потому что нас тоже будут спрашивать об этом.
— И вдогонку второй вопрос. Я уверен, что некоторые фигуранты этого списка поперхнулись утренним кофе, увидев себя в списке, особенно, если это происходило в Калифорнии или в Лондоне.
А с другой стороны, я тут в зале слышал, как коллеги, доверенные лица, спрашивают — как попасть этот список, как получить этот знак отличия? Может, есть какая-то процедура, может, вы подскажете? Спасибо.
>Доверенное лицо — офиц. определение участника предвыборной кампании.
Ну, да, да.
>Например, можно зайти и инспектировать работу любого избиркома, вплоть до ЦИКа.
Это какие-то невеликиеправа. Вот мигалка, непроверяшка, право на ношение и применение оружия… вот это да. Это доверие. Право перевозить виолончель, опять же. Ну или приглашать в офис какого-нибудь министра для получения премии. А так да, там все доверенные лица, «(других там небыло)».
>> Зато нельзя заниматься пропагандой кандидата в СМИ
это мудро. А то можно так напропагандировать от полноты чувств — потом не отмоют. А в целом — все уже понятно. И печально, конечно.
Схожу из принципа проголосую за Грудинина. (я не доверенное у него, мне можно). Хоть и популизм — но хоть не бред. Иногда наверное надо таки принимать какието даже вот такие, в виде закорючки на бумажке, но решения.
>> Это какие-то невеликиеправа. Вот мигалка, непроверяшка,
зачем мигалка? там все были мультимиллионеры. Даже так прикольно смотрелось. Одни актеры
и т. д. Причом актеров и эстрадников даже както многовато. Комментатор с тв, блаблабла.
Программы вообще никакой. Все достижения — это то, что америкосы состряпали какойто список (и все резко в него хотят попасть, понимая, что есть шанс на ништяки). И эта агломерация было когдато РИ, а потом СССР.
И что он ответил, если не тайна?
И что он ответил, если не тайна?
Зорик, не тормози, еще вчера прямую речь постили:
http://roem.ru/25−01−2018/267026/perestavleny-mestami/#comment-268571
Программы вообще никакой. Все достижения — это то, что америкосы состряпали какойто список
Я же говорю: надо всё-таки включать голову — даже когда фтыкаешь в ящик.
Вообще-то вопрос про список я задал на третьем часу встречи, после того, как Путину озвучили основные предложения шести рабочих групп, заседавших полдня накануне в понедельник. И после того, как он на каждое предложение подробно ответил, в течение иногда 10−15 минут. То есть было 6 сессий предложений по 15−20 минут каждая.
А уж потом было несколько вопросов из зала.
Я был в понедельник в группе по промышленности и технологиям, там довольно много чего записали — в том числе, кстати, кроме обычных вещей про НДС, кадры, социальные отчисления предприятий, государственно-частное партнёрство, институты развития и долгие дешёвые деньги с гарантированными правилами на 10 лет, импортозамещение — была тема также про большие данные.
Всё это на встрече не озвучивали, поедет кандидату в виде бумаги.
>> Я был в понедельник в группе по промышленности и технологиям,
>> долгие дешёвые деньги с гарантированными правилами на 10 лет,
верю. верюверю. Это я уже все и сам в свое время выучил все мантры, это понятно.
У меня вопрос в другом: где рынки сбыта для всего этого добра, которое вотвот будет всего вдоволь (я не вижу ни внутренних ни внешних).
Вот в чом вопрос.
А то он про какихто молодых рабочих рассказывал.Какието конкурсы.
Профтехобр — это хорошо. И китай делал у себя тоже. Но главное таки — это объем заказаов. У китая есть заказы. Со всего мира. У нас нет, а теперь и не будет (просто не будет и все. А у самого народа — нет денег на покупки).
Будут заказы — все резко научатся работать.
Кроме нетфи и металлов — каков экспорт? Нафиг эта затея с какимито продвижениями — все сами все прекрасно продвинут без агенств. Был бы рынок. А то все помощи тем, помощи этим — это все туфта, сорри.
Какие массовые продукты могут производить массы? (и продавать). Вот вопрос.
А чтоб деньги у народа были, надо сделать крипторубль, который можно было бы майнить. Дома. И невозмождно было бы его вывести зарубеж. Всем обменникам, которые были бы пойманы на этом давать по рукам.
А то душат экономику борьбой с инфляцией, денег лишних на потребление инноваций у основной массы народа нет.
>Кроме нетфи и металлов — каков экспорт?
Отличный вопрос! Таков:
2015
https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/export/rus/all/show/2015/
2016
https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/rus/
>Владимир Путин сегодня на встрече с избирателями сказал
А что меня не позвали?
А, извините, я и забыл, что этого выбирают всякие допущенные к кормушке Сечины, Мамуты и Ашманова, а не обычные граждане с избирательным правом.
Онанимов не зовут вообще никуда.
И встреча была не «с избирателями».
Как жить то теперь.
>>озвучили основные предложения шести рабочих групп, заседавших полдня накануне в понедельник
Ну и как? Теперь заживём?!
Вы же в соседней теме описывали как вы свои правильные предложения даром (а оно ведь денег стоит) озвучивали в одном из министерств по поводу поисковика. И в результате — как будто бы и не было никакого доклада.
А почему? «Неизвестно». А должно быть известно «почему». Если это «неизвестно почему» через коленку не поломать, то озвучивать что-то бесполезно почти.
Почему не прислушиваются к мнению компетентных людей?
Почему решают всё «другие» и из других соображений?
Где РАЗУМ?
Когда вот это всё закончится и ЧЕМ?
Почему «владельцы» и ЛПР крупных предприятий (и корпораций) не имеют амбиций сделать что-то лучше мирового уровня?
Почему предложения «со стороны» (если нет мощной лапы поддерживающей) даже не рассматривают? Об уровне технических «экспертиз» тоже говорить не приходится. Как нужно (кому-то) — так и нарисуют.
Джигсо прав — кадровые вопросы по лпр так нарешали за последние годы — что хрен там что-то перерешаешь теперь — там даже децимацией дела не сделать.
И насчет узости рынка — понятное соображение. Но вопросы трудно решать даже в том случае, если продукт имеет рынок, но требует шевеления мозгов и задницы — Никому Ничего Не Нужно (НННН). Особенно, если речь не о табуретке с уникальными потребительскими свойствами (простыми для понимания лпр), а о процессных инновациях (новых технологиях конструкторской разработки и/или изготовления). Тут же хотя бы школьная программа должна была свой след в мозгах оставить. Ан нет. «Понимания нет»)
Раз уж вы, И.С., доверенное лицо — таки вот вам. Выход где для страны из этого марлезонского балета? Где реальная программа решения реальных проблем?
Где «работа над ошибками» и где головы тех, кто завалил дела? Или хотя бы, где их счета? Как говорил один сантехник, выходя из райкома капээсес после ревизии отопления — «да тут всю систему менять нужно».
Хотя лет 10−15 могут так ещё протянуть — суверенно типа. А потом продадут нас всех с потрохами за личные гарантии. И будут председателями фондов имени своего имени. Ибо — тупик. Хорошо, если без войны продадут. Но боюсь, что миром дело не кончится.
Да, по-моему, выход для страны там же, где вход.
Мы за последние 15 очень круто развились и решили кучу проблем.
Все эти крики про ужос-ужос-ужос — от жира. И забывчивости.
Если сейчас просто почитать газету за осень 1999 — волосы зашевелятся.
Как жить то теперь.
Сейчас скажу:
— Добросовестно и упорно работать;
— Любить жену и детей;
— Любить соседей, соотечественников и страну;
— Поменьше читать прессу, блоги и трындеть в форумах.
Ну и проголосовать за В.В.Путина, независимого кандидата, 18 марта сего года.
Почему «владельцы» и ЛПР крупных предприятий (и корпораций) не имеют амбиций сделать что-то лучше мирового уровня?
Ну, не знаю. Владельцы Яндекса и ЛК вроде имеют.
Владельцы Сбербанка, Ростелека, Билайна — вроде имеют.
Владельцы Алмаз-Антея и Росатома — имеют такое желание.
Авторы урожая-2017 в 100 миллионов тонн — имеют такое желание.
Собянин — явно имеет такое желание, да почти уже и сделал.
Желание — это вещь такая, захотел его иметь — вот уже и имеешь.
>А какой в этом смысл? На положение в России это не повлияет, а им с Путиным еще договариваться по куче вопросов.
Шило в мешке не утаишь, если было бы у них что то на Путина, уже через викиликс или еще как то бы вылили или кто то бы да обнародовал, тут все как со сбитым Боингом, тоже кричали что у нас есть доказательства, но по факту ничего не предъявили и еле еле продавили санкции, даже их шестерки без доказательств как то не охотно их вводили и сейчас соблюдают их через раз.
Так что брешут ваши кумиры бусурманские, впрочем как обычно, на лжи запад держался и пока еще держится.
>Мы за последние 15 очень круто развились и решили кучу проблем.
Все эти крики про ужос-ужос-ужос — от жира.
Память коротка, а я например бизнесом еще в конце 90-х начал заниматься и от бандюков под дых получал в свое время в ответ на лишний по их мнению вопрос на счет того не много ли они хотят за крышу.
Но больше всего меня удивляют претензии коммунистов, людей которые довели страну до ручки, фактически разорили ее, просрали холодную войну и чего то сейчас не довольны скоростью восстановления, удивительные люди….
Думаю, уже можно размещать рекламу упомянутого независимого кандидата-самовыдвиженца.
Она изготовлена на безвозмездной основе известным американским композитором Ренди Ньюманом, который получил за неё премию Грэмми на прошлой неделе:
Putin puttin’ his pants on
One leg at a time
You mean he’s just like a regular fella, huh?
He ain’t nothing like a regular fella
Putin puttin’ his hat on
Hat size number nine
«You sayin’ Putin’s gettin’ big headed?"
Putin’s head’s just fine
He can drive his giant tractor
Across the Trans-Siberian plain
He can power a nuclear reactor
With the left side of his brain
And when he takes his shirt off
He drives the ladies crazy
When he takes his shirt off
Makes me wanna be a lady
It’s the Putin Girls!
Putin if you put it when you
Put it where you put it
Putin if you put it
Will you put it next to me?
Putin if you put it when you
Put it where you put it
Putin if you put it
Will you put it next to me?
Now Putin hates the Putin girls
‘Cause he hates vulgarity
And he loves his mother country
And he loves his family
He and his ex-wife Lyudmila
Are riding along the shore
Of the beautiful new Russian Black Sea
Let’s listen in
A great man is speaking
We fought a war for this?
I’m almost ashamed
The Mediterranean
Now there’s a resort worth fighting for
If only the Greeks or the Turks
Would start to sniff around
I’d bring the hammer down
So quick their woolly heads would spin
Woolly head, woolly head, woolly head
Or, wait a minute
Even better
What if the Kurds got in the way?
Hey! Kurds and way, curds and whey!
Sometimes a people is greater than their leader
Germany, Kentucky, France
Sometimes a leader towers over his country
One shot at glory, they don’t get a second chance
I dragged these peasants kicking and screaming
Into the 21st century
I thought they’d make it
I must have been dreaming
These chicken farmers and file clerks gonna be the death of me
I can’t do it
Sure, you can
I can’t do it
Yeah, you can
What makes you say that girls?
Tell you why. ‘Cause you’re the Putin man
Who whipped Napoleon?
We did!
Who won World War II?
The Americans!
That’s a good one ladies
It’s our turn to sit in the comfy chair
And you’re the man gonna get us there!
I don’t know, Lenin couldn’t do it
I don’t know, Stalin couldn’t do it
They couldn’t do it
Why you think I can?
You’re gonna lead our people to the Promised Land
You’re right, ’cause, Goddamn, I’m the Putin Man
Writer (s): Randy Newman
https://sobesednik.ru/politika/20180131-dorogoj-nash-prezident
Путин через Путин
Владельцы Сбербанка не имеют вроде амбиций даже на Крым.
Росатом большой, ему виднее конечно. но там львиная доля амбиций ещё мейд ин юэсэсар. Алмаз-Антей, да, хорошие стрелялки. Но и там база ещё советская. Инерция, как оказалось, штука сильная. А в целом, эти две корпорации (фактически, два государства в государстве) на поверку (на доступном уровне, есественна) показались пристанищем точно таких же ангажированных собственными хотелками недалеких оболдуев, как и остальные. Никаких принципиальных отличий. Хотелки — вещь такая, хочешь жить «как человек» — имей свои хотелки. Похоже, что кадровый вопрос в свое время решался масштабно и примерно на одном уровне. Система почти совершенна — вся на хотелках (это примитивно и работает плохо).
Яндекс, конечно маладец, но ведь тоже Крым даже не смог переварить.
По урожаю — тут есть уже урожаеведы. И вы можете у них проконсультироваться и даже привлечь к сотрудничеству.
Успехов, Игорь Станиславович, на новом поприще, не отвлекайтесь на пустые базары. Ведь нужно, многое сделать, чтобы «мы победили».
Что за новое поприще?
Избирательная компания. Или не новое? Да, какая разница)
Успехов)
>Владельцы Сбербанка не имеют вроде амбиций даже на Крым.
>Яндекс, конечно маладец, но ведь тоже Крым даже не смог переварить.
Т.е. по вашему надо чтоб наши крупные компании чисто из патриотических чувств убились об стену, самостоятельно дав врагам отличный повод в них пальнуть со всех стволов?
Ваши времена, коммунистические, когда надо было кому то к очередной годовщине октября убиться об стену, закончились.
Теперь мЫшление слава богу более прагматичное и потому теперь большие шансы на выживание чем у позднего СССР.
Сейчас запад совсем не такой однородный как во время холодной войны, сейчас он трещит по швам, и нужно европейцам дать хоть какие то возможности возражать американцам или вовсе их динамить.
А банковские проблемы в Крыму решили другие банка, не переживайте, которым пофиг санкции в силу их размера, нормально там уже все с ними, лично после 2014 в Крыму был четыре раза, проблема оплатить картой была только при визите в Севастополь 9 мая 2014, тогда только наличные везде принимали, зато лично Путина видел с расстояния 10 метров!
>>Ваши времена, коммунистические, когда надо было кому то к очередной годовщине октября убиться об стену, закончились.
Коммунистические времена можно назвать моими только в вашем воображаемом мире. Но в те времена никто бы и не посмел так тявкать на СССР как сейчас на Россию тявкают по любому поводу, а тут это тявканье стоически «переносят». Так что не убились бы об стену — а просто не заметили бы что стену какую-то проломили. Это было время просто другого масштаба. Прагматик)
> Теперь мЫшление слава богу более прагматичное и потому теперь большие шансы на выживание чем у позднего СССР.
Прагматичное мышление привело к тому, что в регионах зарплата медсестры 6 тысяч рублей на руки. Это не в час, это в месяц.
Понятное дело, сейчас в рамках предвыборной кампании ВВП повышается МРОТ и всё такое.
Но всё же что-то этот «прагматизм», выражающийся в:
1. Растущем социальном неравенстве (богатые богатеют, бедные беднеют),
2. Отсутствии внятной идеологии и, как следствие, политической шизофрении элиты,
3. Клановости общества, отсутствии работающих социальных лифтов,
как-то немного поднадоел. Причём ситуация по всем пунктам только беспросветно ухудшается. Вон и сам ВВП внезапно обнаружил «унизительный» уровень бедности. Однако, почему-то, не обнаружил его причин. И вот это, действительно, «абидна, слющай».
Вот поэтому за внешнюю политику ставим пять, а за экзамен — неуд.
>Но в те времена никто бы и не посмел так тявкать на СССР как сейчас на Россию тявкают по любому поводу
Да, да, рассказывайте ваши сказки, с удовольствием послушаю, а империей зла не СССР ли случайно называли?
А как поливали за Афганистан?
Вообще на СССР начали помои глобально лить уже при Сталине, сразу после фултонской речи Черчиля, просто эту грязь не транслировали по СМИ СССР, это да, могли себе позволить, занавес был если и не железный то по крайней мере хоть какой то да был, хотя как говорится:
есть традиция на руси ночью слушать би-би-си
http://www.sovsekretno.ru/articles/id/2297
А уже при перестройке грязь мы на себя сами лили столько что у ‘партнеров’ рот открылся и они просто стояли в сторонке и млели от восторга….
Да и с санкциями у СССР был полный порядок:
https://www.rbc.ru/special/economics/26/12/2014/549d32e29a794777d5c4bf24
>Так что не убились бы об стену — а просто не заметили бы что стену какую-то проломили.
Не тешьте себя иллюзиями, СССР ослаб и не убился, его поставили на колени и обесчестили по полной программе устроив расчлененку и 90-ые.
>Это было время просто другого масштаба. Прагматик)
Понятно, что у вас тогда молодость была, девки моложе и все такое, а по факту сейчас РФ испытывает давление много большее и держится, а поздний СССР пал при много меньшем давлении.
Вообще поздние коммунисты (хотя какие они нафиг коммунисты, одни их березки чего стоят) все как один должны встать на колени перед мавзолеем Ленина и слезно просить прощение за то какую страну они просрали, ослабив ее так сильно что умудрились проиграли противнику слабее чем Гитлер.
Какая ещё избирательная комиссия?
>> его поставили на
Испытываю некоторое желание высказать оценочное мнение в отношении вас, но из чувства ложного гуманизма, внедренного в мои совковые мозги во времена кровавой гэбни, не буду этого делать. Вы бы лучше, Демидов, шли бы… советником по с/х (+кроссбордер бонусом) к доверенному лицу. Пока уже вам к мейстриму прибиваться.
Компания. Не комиссия, а компания.
Вы что, тоже очки сняли и упр-я на глаза делаете? Мне помогло)
Избирательной компании не бывает. Комиссия — бывает, а компания — нет.
>>Избирательной компании не бывает. Комиссия — бывает, а компания — нет.
Интересно. Спасибо)
ладно. фиг с ним. Лучше к баранам вернемся. Пользуясь присуствием члена промышленой группы из числа доверенных.
Там сказано было в важнейших задачах — робототехника.
Я интересуюсь: что имелось ввиду под данным перечислением? Под «наука, образованне, здравохранение» — это уже понятно всем давным давно.
Но робототехника то каким боком сюда попала?
Что имеется ввиду под данным тезисом пленума? Выпуск ли роботов, закупка ли их и установка у себя? Производство ли комплектующих? Что именно?
Если устанавливать робтоов — то они дадут чумовую производительность, товар некуда будет девать ввиду внешних рынков, времено утраченных благодаря выдающийся по стратегическому замыслу геополитике? Внутри не продашь — у людей нет денег еще чтото покупать.
На внешние рынки роботов продавать? — там своих полно, да и опятьже геополитика эта будь она неладна, гениальная.
Производить моторчикки и контроллеры? Это вложения и опятьже куда их девать потом (лишних людей на десятки милионов счет пошел, они бы, касатики, и рукаме бы рады былибы собрать что хошь кабу плотилибы им деньги хушь какие)?
Если робот стоит допустим даже не 1.5. млн, а тока 0.5. млн. Это значит, что человек из провинции может работать точно также примерно в течение 500\25= 20 мес.
Может, тогда сперва начать с ручного труда по выпуску товаров (каких???), а уж потом плавно перейтить на роботов?
Мне понятен Грудинин с роботами (он их применяет в хозяйстве). Я интересуюсь темой с\х роботов. И их проблема (роботов) какраз в чумовой производительности, работе круглосуточной, блаблабла — куда девать продукцию? На тойже Агро 2017 в ганновере раз в два года этой осенью - из примерно 30 золотых и серебряных медалей за инновации, какраз наверно 70−80% было за роботизированные решения.
Вот я и антиресуюсь: что имел ввиду кандидат на свою нонешнюю должность то? Или просто брякнул чтобы чемто разбавить бадягу про «врачи\учителя»?
Да он вас отсек по формальным признакам, как какого-нибудь лысого сисяна. Потому что «русская языка сложная осень». Избирательная — она кАмпания.
те люди, которых показывали по ТВ вчера из Г, двора — это, пожалуй, именно «избирательная кОмпания».
Сегодня попытался почитать «разъяснения на понятный язык», о чем договорились то? Все разъясниения были от: певца Лещенко, продюсера Пригожина и певицы какойто Кормухиной.
Это какойто перебор с вокалом, имхо. Не думаю, что у основной массы народа других проблем или вопросов нет кроме как вокал и эстрада.
А также «как попасть в персональный список лишенцев Госдепа»?
Раньше про такую публику писали: «узок круг этих …. страшно далеки они от народа».
>>Избирательная — она кАмпания.
Ну так)
Хотя и компания бывает избирательная — это та компания с которой участвуешь в избирательной кампании)
Так что — русский язык он такой.
>Если робот стоит допустим даже не 1.5. млн, а тока 0.5. млн. Это значит, что человек из провинции может работать точно также примерно в течение 500\25= 20 мес.
я разговаривал с продавцами этих самых роботов — говорят начинают потихоньку брать в рф, но тока в те места где зп работника в районе 100тыр в месяц — тогда окупается. ну или в те места, где точность нужна больше, чем человек (обычный) может выдавать. ну мало кнчн таких мест.
>>Но робототехника то каким боком сюда попала?
Что прибавится — не убавится,
Что не сбудется — позабудется…
(Заболотский)
Про нанотехнологии помните? Почти в каждой станице наноцентры делали. Ничего страшного — пережили как-то.
А вот, если такая национальная идея — каждому россиянину по одному роботу, чтобы он за него на китайской фабрике работал в три смены и зарплату переводил прямо на сберкнижку сам.
30 000 * 150 000 000 == 4,5 триллиона баксов. этож доход от нефти/газа за 10 лет. «а что так можно было?»
Но, главное, заметим, каково корыстное криводушие! Чел, себя позиционирующий специализдом по значениям слов и смыслов русскова езыка спрашивает (на чистом глазу):
«… кто-то из фигурантов этого списка утром, прочтя свое имя в списке, поперхнулся утренним кофе, особенно если это происходило в Калифорнии или в Лондоне. Но здесь вот среди коллег, доверенных лиц я только что слышал вопросы — как попасть в этот список, как получить это отличие? Может, есть процедура, вы подскажите. Спасибо.»
Это я скопипастил текст из соседней ветки, произнесенный самим автором вопроса.
Теперь раскрибрумим сие со смысловой и понятийной точки зрения.
Ответ на этот вопрос — элементарный. Отчебучь чонить эдакое супротив США или еще гдето за бугром - и мигом попадешь в стоплист по визам, например.
И не только в штаты, но и шенген могут зарубить. Элементарно. А в особо сложных случаях — и в гуантаномо загреметь даже.
Другое дело — список этот будет не такой распиаренный. Но и все равно — с точки зрения нормального, адекватного человека — зачем это надо? А надо вот зачем — у собравшейся публики (а состав публики там очевиден — в основном, люди бескорыстно обожающие дензнаки) желание именно подзаработать на этом. Они видели, что прецедент был с налоговой амнистией и другими прочими персональными ништяками.
Было бы прикольно — вненсение в список им обеспечить, а нащет ништяков — накося выкуси. Это был бы полезный урок для людей, утрачивающих уже границы морали и этики в погоне за дензнаками.
Вот, вполне реально. Кроме того, за такой опт скидка будет хорошая. Кой-кто на одной этой скидке прожить сможет)
https://www.rbc.ru/politics/31/01/2018/5a71432c9a7947e054c1964d
нормальный список, сделан по формальным критериям — высшие должностные лица и официальные миллиардеры. чтобы никому было не обидно. попасть просто — зарабатываешь миллиард баксов и вперед!
Не знаю, что тут такого уж интересного.
Ещё бывает избирательная кампания.
Кстати, про кандидата.
Путин может, Путин может
Всё, что угодно:
нормальный список, сделан по формальным критериям
Да нет. Какой-то нормальный список был сделан противниками Трампа, судя по всему. Его выбросили, и за пару часов наслесарили другой список, дурацкий, аж Макфол поперхнулся.
>>>>Ещё бывает избирательная кампания.
Мы это уже тут пережили около часа назад. Как летит время!)
>>Иногда Путин звонил мне на мобильный и говорил какие пробирки надо подменить", — сказал Родченков.
Ну, это иногда только. А в основном — непосредственно инопланетяне наверное.
Возможно, это такая сверххитрая комбинация и Родченкова к ним заслали «наши», чтобы потом поглумиться над ними. Но скорее всего — нет. Скорее всего «наши» его к нам сначала заслали, чтобы чел был управляемым. А веселье уже потом началось по инициативе инициативного (как оказалось) перебежчика. Да, какое время — такие и перебежчики.
«Мы за последние 15 очень круто развились и решили кучу проблем.»
Прям чёткий копипаст с брошюрки. Брошюрку, наверное, при регистрации давали.
В цифрах можно? На сколько уменьшилась зависимость наполняемости бюджета от экспорта нефти и газа? Насколько процентов исполнены майские указы о повышении ВВП? Последние уточняющие вопросы, один из другого вытекающий — рост бедных в стране — это успех? Если ДА, то на сколько миллионов бедных в стране должно увеличиться, что бы работу нашего правительства можно было оценить на 5?
Всё, что тут пишется — не более чем пустой копипаст согласно выданной брошюрки: «раньше было пздц, а теперь всё пздто» без расшифровки пздца и пздтсти.
Ввиду отсутствия национальной идеи, а идея «враги вокруг нас» при стабильном падении доходов уже надоела и Укры с Сирией уже не тянут, было решено подтянуть знакомые народу лица, включая актёров — «манки фейс» (Bfm). Как раз на месяц до выборов, ибо манки фейс народ долго не выдержит.
Ещё один местный клоун пытается вспомнить СССР и обязательный пздц. Да, в СССР машина была 1 на 1000 человек. Но все работали. Совершенно все и не было такой пристуаности. Сейчас же при всей пздтсти дальнюю поездку планируешь как путешествие в тылу врага, потому что нищинствующий народ голову проломит за мобильник в 3 000 рублей, а потом сам себя зашивать будешь, потому что не факт, что приедет пздтй врач с пздтми медикаментами на пздтй машине.
Ну а вообще у нас всё пздто без уточнений
а какая разница в формальном списке, если сказано, что есть закрытый список и закрытая часть? (по которой и будут приниматься\неприниматься меры)? Наверно этот список показали Нарышкину на бумажке. Этож предмет торга, а не так чтобы вчебучить приличным людям какието санкции.
Это неприличные вон зашол в отель, упал несколько раз спьяну, безвременнобезвременно….
Да и если все цифры да списки написать открыто — неизвестно еще как народ среагирует. Могут и взбелениться, на своих то з\п и пенсиях то. Терять то нечего особо.
Тогда тут не до политики будет и сверхзадач и милых встреч, а уже только хватай мяшки, вокзал отходит.