Минфин США представил сегодня так называемый кремлевский доклад — список высокопоставленных чиновников и бизнесменов, которых Вашингтон считает близкими к руководству России. Из телеком и ИТ-индустри в список вошли создатель «Яндекса» Аркадий Волож, создатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский владелец фонда DST Юрий Мильнер, владелец Rambler&Co Александр Мамут, основатель инвесткомпании ru-Net Леонид Богуславский, акционеры «большой тройки сотовых операторов», а также советник президента по интернету Герман Клименко.

Владимир Путин сегодня на встрече с избирателями сказал, что «ему самому обидно, что его не включили», рассказал «Роем!» владелец компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов.

Сегодня на встрече с Владимиром Владимировичем поднимался вопрос об этом докладе, я сказал ему, что многие люди, увидевшие свою фамилию в этом списке подавились утренним кофе, особенно если сидели при этом где-то в Калифорнии, или Лондоне. Он мне ответил: «А не надо в Калифорнию, надо все в дом. Нам не нужно думать о списках, надо думать о себе», — рассказал Ашманов.

Директор компании Urus Advisory Алексей Панин считает, что доклад будет иметь меньше последствий, чем от него ожидали, но определенные проблемы для российских компаний он может создать.