Министерство культуры предложило без решения суда блокировать сайты с российскими фильмами, которые размещаются без согласия правообладателей, и сейчас готовит поправки к законопроекту о блокировке «зеркал» пиратских сайтов. Владельцы интернет-порталов могут оспорить претензии в течение 10 дней. Идея касается только национальных фильмов, так как таким способом государство пытается защитить свои инвестиции. Сборы от российских фильмов в год составляют примерно 8 миллиардов рублей. Не меньше половины этой суммы правообладатели теряют из-за пиратства.