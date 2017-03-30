Издание Firrma опубликовала интервью с инвестором Юрием Мильнером, которого известный деловой журнал Fortune недавно назвал в числе величайших мировых лидеров. В беседе Мильнер рассказал, зачем он поддерживает талантливых ученых, какие качества есть у всех успешных инвесторов и предпринимателей и о движущей силе на технологическом рынке и в венчурной индустрии.
«Думаю, главный тренд, который определил последние десять лет, — это экспоненциальный рост числа объединенных в одну сеть устройств: компьютеров, мобильных телефонов, хранилищ информации. Когда есть сеть такого размера, где каждое устройство может общаться с любым другим, возникают удивительные эффекты. Все это означает возможность коммуникации, какой раньше не было, включения информации со скоростью, которая раньше была невероятна, и хранения ее в объемах, которые раньше были невозможны, а еще ее агрегирования с экспоненциально растущей скоростью. Последние 10 лет происходило, в основном, накопление информации, следующие 10 лет будут связаны с усилиями по созданию алгоритмов искусственного интеллекта, которые будут ее обрабатывать».
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Ольга Волкова норм зашла на «Фиррму», с козырей.
(хотя, конечно, о чуткости и нежности Мильнера, который «может только убеждать, и то не всегда у него это получается» у людей, которые с ним вели бизнес, разные представления бывают. Крючков, например, не очень хотел входить в Mail.ru с Хабрахабром: https://habrahabr.ru/company/roem/blog/193488/)
Мошеннические заявления IBM по поводу системы Watson.
«Было бы неплохо, если бы IBM поумерила шумиху и сообщила людям, на что реально способен Watson, и перестала бы пороть чушь насчёт уходящей любви и обдумывания рака. IBM обманывает нас, и ей необходимо остановиться.»
ИИ не существует.
https://geektimes.ru/post/287464/
>ИИ не существует
существует. проблема в том что большинство людей принимают интеллект за мышление. это ошибка. интеллект — это решение формальных задач с помощью алгоритмов. компьютер может решать задачи любой сложности представленные ему в виде исходных данных которые он обрабатывает с помощью алгоритмов.
а вот мыслить (выделять логос из хаоса) компьютер не может. и никогда не сможет, потому что этот процесс связан с логическими парадоксами.
естественно, некоторым ребятам выгоднее чтобы люди за пределами их лабораторий верили в «восстание машин» а не в «запрограммированное убийство людей роботами». в случае чего можно будет геройски защитить человечество от ИИ в обмен на wealth
и т. д.