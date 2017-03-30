Издание Firrma опубликовала интервью с инвестором Юрием Мильнером, которого известный деловой журнал Fortune недавно назвал в числе величайших мировых лидеров. В беседе Мильнер рассказал, зачем он поддерживает талантливых ученых, какие качества есть у всех успешных инвесторов и предпринимателей и о движущей силе на технологическом рынке и в венчурной индустрии.

«Думаю, главный тренд, который определил последние десять лет, — это экспоненциальный рост числа объединенных в одну сеть устройств: компьютеров, мобильных телефонов, хранилищ информации. Когда есть сеть такого размера, где каждое устройство может общаться с любым другим, возникают удивительные эффекты. Все это означает возможность коммуникации, какой раньше не было, включения информации со скоростью, которая раньше была невероятна, и хранения ее в объемах, которые раньше были невозможны, а еще ее агрегирования с экспоненциально растущей скоростью. Последние 10 лет происходило, в основном, накопление информации, следующие 10 лет будут связаны с усилиями по созданию алгоритмов искусственного интеллекта, которые будут ее обрабатывать».