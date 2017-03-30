Стартапом на этой стадии уже не назвать, но идея простая и красивая — надо рассказать. Lifelock защищает своих клиентов от Identity theft, т.е. использованиях их персональных данных третьими лицами в корыстных целях. В российском фольклоре самый популярный Identity theft — взять кредит по чужим паспортным данным.

Основная схема работы Lifelock проста как валенок: он договорился с банками и прочими потребителями документов и узнает о каждом использовании каждого SSN. Если оказалось, что речь идет о его клиенте, то на телефон отправляется Push с вопросом — а ты ли это сейчас там-то и там-то то-то и то-то делаешь? Если пользователь нажимает «No», то сразу начинается беготня и потенциального преступника по возможности ловят. Если поймать не удалось, и что-то неприятное случилось, то Lifelock помогает с судами и компенсациями, обещает, что в стандартный пакет входит двадцать пять тысяч долларов прямого возмещения убытков и страховка в миллион долларов на адвокатов. Впрочем, звездочек и сносок вокруг описания этого миллиона так много, что я бы на него особенно не рассчитывал.

Второй используемый Lifelock механизм, пожалуй, ещё проще первого. Он мониторит черный рынок документов, выкупает появляющиеся там базы и предупреждает тех счастливчиков, кого в них обнаружил. Стоит полная защита от $10 до $30 в месяц в зависимости от опций, и порядка пяти миллионов человек её использует — это заметно больше полумиллиарда выручки в год. Дополнительно Lifelock пытается брать деньги не только с физических лиц, но и с предоставляющих данные юридических — они же тоже не хотят работать с мошенниками. Тут успехов меньше, банки и прочие, видимо, понимают, что Lifelock они тоже нужны и не хотят ему ещё и платить или, по крайней мере, не хотят платить много; B2B выручка составляет всего примерно 5% от общей.

Компания давно вышла на IPO, а недавно была выкуплена Symantec за 2,3 миллиарда долларов. В России аналога вроде бы нет, а параноиков много.