Пользователь ВК Влад Марков вступил в переписку с поддержкой «ВКонтакте» и выяснил, что при определённых условиях он может рассказывать в соцсети о новосибирском центре обучения детей плаванию, одноимённом со «страшилкой» про онлайн-группы смерти. По словам Маркова до переписки у него не получалось писать о новосибирском бассейне «Синий кит». ВКонтакте автоматически удалял пост со ссылкой на сайт синийкит.дети (.дети — это доменная зона, её создание инициировано при поддержке Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Координационного центра, Агентства стратегических инициатив и ряда общественных организаций, по правилам в .дети можно регистрировать домены безопасных интернет-проектов для несовершеннолетних пользователей, сайт бассейна присутствует в каталоге на промо-сайте "интернет.дети"). Как пояснил TJ пресс-секретарь «ВКонтакте», запись Маркова не выглядела как рекомендация бассейна: «Это не тянет на хотел порекомендовать бассейн. Больше похоже на то, что пользователь проверял работу наших алгоритмов. А они работают отлично. Если он захочет порекомендовать бассейн, с его записью всё будет хорошо». Подробностей об устройстве алгоритмов представитель ВК не раскрыл.
Если вы не будете пиариться на теме печально популярной «игры» и упоминать в ваших постах РКН, 4:20 и прочие соответствующие слова-тригеры, то ваши записи удаляться не будут.
— объяснил Маркову ситуацию агент из поддержки ВКонтакте.
Небольшой повод для сомнений в добросовестности рекламы у администрации ВК есть, но с онлайн-смертью он не связан. На момент публикации в подвале сайта синийкит.дети упомянуто ООО «Проект Детство» и его ИНН. По ЕГРЮЛ новосибирское ООО «Проект Детство» использует другой номер ИНН. Номера ИНН, указанного на сайте, в базе федеральной налоговой службы нет вообще. Тем не менее, судя по многочисленным фотографиям и отзывам в интернете — «Синий кит» существует и это детский бассейн. Домен проекта зарегистрирован в 2014 году, то есть раньше, чем словосочетания из серии «киты плывут на вписку с LSD» попали в новостную повестку РФ, как слова из лексикона онлайн-манипуляторов, склоняющих детей к самоубийствам.
Facebook-реплика пользователя ВКонтакте Влада Маркова:
P. S. Соцсеть Facebook достаточно давно блокирует записи или даже пользователей целиком за слова, которые сама сеть считает недопустимыми (в России они обычно легальны и, иногда, даже не табуированы).
Некоторое время раздумывал, к какому глобальному событию приурочить свой рассказ, поэтому призвал на помощь Википедию. Там черным по белому написано: 29 марта — Саввин день. «В старину на Руси поговаривали: "На Савина сани покинь, телегу подвинь"». И вот вам моя телега.
Обсуждали на днях в чатике с Olga Vovk и Денис Гаврилов (Denis Gavrilov) навязшую в зубах ультраактуальную тему последнего полугодия — Синих, якорь им в глотку, русалку им на воротник, Китов. Ломали копья, спорили о свободе слова и безопасности неокрепших умов перед безграничной разрушительной стихией интернета и соцсетей.
Я как-то некстати вспомнил свой опыт посещения #Cybersecurityforum, где собрались видные деятели #РКН, #РАЭК, #РОЦИТ и Лиги безопасного интернета, рассказывали, что для безопасности детишек и спокойствия их родителей России был делегирован домен верхнего уровня «.дети». И вот там не то что кит, мышь не прошмыгнет, если будут сомнения в том, что контент не соответствует рейтингу 0+. Охотно ли регистрируются в этом домене — доподлинно не известно, но какой-то каталог ресурсов присутствует на http://интернет.дети/. Ну все, теперь-то заживем.
Каково было мое удивление, когда я увидел в каталоге ресурс с адресом [http://синийкит.дети/]. Нет, ну а что? Я безумно люблю плавание, занимаюсь с детства и даже собираюсь этим летом поучаствовать в заплывах на открытой воде. Но это очень смешно.Тот самый случай, когда контекст и конъюнктура выворачивают первоначальный смысл просто наизнанку. Бедный новосибирский бассейн :)
И я решил поделиться своей находкой с друзьями ВКонтактике. Да и вообще поделиться. Потому что надо пропагандировать спорт, а не депрессию, потому что кругом театр абсурда, а никто уже не смеется. Написал задорный тексток поста, и... Через 10 СЕКУНД пост автоудалился. Вторая попытка — тот же результат.
«Привет, уважаемая техподдержка ВК! [...] Почему удаляются записи с моей личной страницы? Какова политика модерации? Как быть новосибирскому бассейну без смм-поддержки?» — все это и много другое я сообщил Агентам поддержки. В ответ последовал какой-то невнятный комментарий, что не надо пиариться на теме детоубийственных сообществ, РКН и 4:20, а сам сайт OK.
Упоминаний в прессе и в самой социальной сети о том, что ВК без команды Роскомнадзора автоматически удаляет «похожие на неправильные» посты на личных страничках, которые, по всей видимости, мониторятся по полнотекстовому поиску, я не нашел. Пребываю по этому поводу в некотором замешательстве. Может у кого-то есть ответ?
Но в целом, считаю китов очередным дурацким жупелом Яровой. А если меня читает молодежная аудитория, имею сообщить: если носить странную одежду — то только очки и шапочки в бассике, если откуда-то и сигать — то только на тренировках с трамплинов и вышек для прыжков в воду, если просыпаться ни свет ни заря — то только для того, чтобы успеть на самый первый сеанс и не плавать с медленными бабками на одной дорожке. А цензура — это херово.
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А может, вся история про самоубийства и «группы китов» и была изначально рекламой бассейна? Маркетинговая кампания норм.