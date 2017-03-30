Некоторое время раздумывал, к какому глобальному событию приурочить свой рассказ, поэтому призвал на помощь Википедию. Там черным по белому написано: 29 марта — Саввин день. «В старину на Руси поговаривали: "На Савина сани покинь, телегу подвинь"». И вот вам моя телега.

Обсуждали на днях в чатике с Olga Vovk и Денис Гаврилов (Denis Gavrilov) навязшую в зубах ультраактуальную тему последнего полугодия — Синих, якорь им в глотку, русалку им на воротник, Китов. Ломали копья, спорили о свободе слова и безопасности неокрепших умов перед безграничной разрушительной стихией интернета и соцсетей.

Я как-то некстати вспомнил свой опыт посещения #Cybersecurityforum, где собрались видные деятели #РКН, #РАЭК, #РОЦИТ и Лиги безопасного интернета, рассказывали, что для безопасности детишек и спокойствия их родителей России был делегирован домен верхнего уровня «.дети». И вот там не то что кит, мышь не прошмыгнет, если будут сомнения в том, что контент не соответствует рейтингу 0+. Охотно ли регистрируются в этом домене — доподлинно не известно, но какой-то каталог ресурсов присутствует на http://интернет.дети/. Ну все, теперь-то заживем.

Каково было мое удивление, когда я увидел в каталоге ресурс с адресом [http://синийкит.дети/]. Нет, ну а что? Я безумно люблю плавание, занимаюсь с детства и даже собираюсь этим летом поучаствовать в заплывах на открытой воде. Но это очень смешно.Тот самый случай, когда контекст и конъюнктура выворачивают первоначальный смысл просто наизнанку. Бедный новосибирский бассейн :)

И я решил поделиться своей находкой с друзьями ВКонтактике. Да и вообще поделиться. Потому что надо пропагандировать спорт, а не депрессию, потому что кругом театр абсурда, а никто уже не смеется. Написал задорный тексток поста, и... Через 10 СЕКУНД пост автоудалился. Вторая попытка — тот же результат.

«Привет, уважаемая техподдержка ВК! [...] Почему удаляются записи с моей личной страницы? Какова политика модерации? Как быть новосибирскому бассейну без смм-поддержки?» — все это и много другое я сообщил Агентам поддержки. В ответ последовал какой-то невнятный комментарий, что не надо пиариться на теме детоубийственных сообществ, РКН и 4:20, а сам сайт OK.

Упоминаний в прессе и в самой социальной сети о том, что ВК без команды Роскомнадзора автоматически удаляет «похожие на неправильные» посты на личных страничках, которые, по всей видимости, мониторятся по полнотекстовому поиску, я не нашел. Пребываю по этому поводу в некотором замешательстве. Может у кого-то есть ответ?

Но в целом, считаю китов очередным дурацким жупелом Яровой. А если меня читает молодежная аудитория, имею сообщить: если носить странную одежду — то только очки и шапочки в бассике, если откуда-то и сигать — то только на тренировках с трамплинов и вышек для прыжков в воду, если просыпаться ни свет ни заря — то только для того, чтобы успеть на самый первый сеанс и не плавать с медленными бабками на одной дорожке. А цензура — это херово.