Глава фонда Russian Ventures Евгений Гордеев обнаружил, что ВТБ24 берет 10% от суммы переводов от юрлица физлицу если суммарный объем переводов превышает 6 млн рублей в месяц. "Сумма равная стоимости авто просто уходит за комиссию одного перевода. Вместо банка мы имеем привокзальный терминал, подворовывающий по 10%", - написал Гордеев. Банк взял с компании Гордеева комиссию, но через несколько часов после того, как тот пожаловался на проблему в Facebook, пообещал вернуть средства.

Информация дошла до руководства ВТБ24, рассмотрели ситуацию, приняли положительное решение в мою пользу, списанную комиссию вернут моей компании, - пишет он.

Несмотря на это, комиссия п прежнему действует. Аналогичные ограничения существуют и других банков, например у Tinkoff комиссия в 10% берется за переводы от суммы свыше 2 млн рублей в месяц. Данные правила действуют в рамках мер по борьбе с отмыванием средств, чтобы предотвратить незаконное обналичивание, ограничения не касаются переводов, которые адресованы официально оформленным сотрудникам компании в рамках начисления заработной платы.

ВТБ24 ввел комиссию с декабря 2016 года. У компаний возникают претензии по поводу законности начисления комиссии например в случаях выплаты дивидендов акционерам компании. В частности один их пользователей сайта banki.ru ранее обращался к представителям ВТБ24 с аналогичной жалобой. "Идея такой платы не имеет никакого отношения к банковским услугам (комиссия за перевод оплачивается отдельно), а больше соответствует дополнительному налогообложению, законность которого представляется сомнительной", - пишет автор обращения.