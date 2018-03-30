Основатели крупнейшего онлайн-ритейлера в России Wildberries Татьяна и Владислав Бакальчуки до недавнего времени избегали общения со СМИ. Владислав Байкальчук впервые дал большое интервью «КоммерсантЪ», в котором рассказал, что компания сейчас делает ставку на сегмент премиум-товаров — спрос на них постоянно увеличивается: в 2017 году прирост продаж составил 15%. Одна из ключевых задач Wildberries — удвоить в этом году количество пунктов самовывоза, которых у компании уже больше тысячи. «Роем!» отобрал наиболее интересные тезисы, прозвучавшие в интервью.
- У Wildberries более 1,5 млн товаров на сайте, свыше 10,5 тыс. брендов (из них 3,6 тыс. появились в 2017 году), посетителей около 2 млн ежедневно, они делают каждый день где-то 120−150 тыс. заказов, а в пиках доходит до 300 тыс. Конверсия больше 5% в день.
- Товарооборот в 2016 году был 51 млрд руб., в 2017-м — 69,1 млрд рублей, это рост на 35% по всем рынкам и на 40% по России.
- Комиссия на товары разнится от категории. На одежду одна, на обувь другая, на электронику — третья. В разных категориях — 35−38%.
- Компания продает товары в том числе и российского производства, и собственные торговые марки, потому что «неинтересно продавать то, что произведено в Китае и завозится без налогов».
- Примерно 80% товаров — это одежда и обувь. Также популярны детские товары — одежда и обувь, подгузники, вещи для новорожденных, питание, игрушки, хорошо идут, ювелирные украшения.
- Около 10% месячной выручки — это затраты на бесплатную доставку (она предлагается почти во все регионы России за исключением Дальнего Востока и удаленных районов Севера).
- Утверждение, что у жителей Дальнего Востока Катай под боком, это оптический обман. «От Китая до Москвы, грубо, 8 тыс. км. Допустим, от Москвы до Магадана — 6 тыс., как и от Гуанчжоу до Магадана. Но самолеты дотируются и летают из Москвы до Магадана лучше, чем из Китая. Нет у них там засилья китайских товаров, и это вопрос чисто логистический — то есть только кажется, что Китай рядом. На самом деле расстояния тоже очень большие и дорог там почти нет».
- «Инвесторы к нам приходили и приходят, но, когда бизнес работает, денег хватает и нет необходимости в сторонних инвестициях, ведь для компании это повышение рисков. И к тому же в России эти механизмы не очень хорошо работают. Если брать западные примеры, то там есть и акционерные общества, и IPO проводят, и на биржу выходят, там и правда это успешно. А в нашей сфере… К тому же мы не очень большая компания, если иметь в виду не интернет-ритейл, а весь российский бизнес. Да, на рынке бывает так, что у какой-то компании появляется потребность в деньгах, например, когда у компании минусовая EBITDA либо ей требуются инвестиции для каких-то крупных проектов — тогда это целесообразно. У нас идет строительство склада, но пока мы строим на заемные деньги. Если их будет не хватать, тогда придется, возможно, привлекать».
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