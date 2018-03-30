Основатели крупнейшего онлайн-ритейлера в России Wildberries Татьяна и Владислав Бакальчуки до недавнего времени избегали общения со СМИ. Владислав Байкальчук впервые дал большое интервью «КоммерсантЪ», в котором рассказал, что компания сейчас делает ставку на сегмент премиум-товаров — спрос на них постоянно увеличивается: в 2017 году прирост продаж составил 15%. Одна из ключевых задач Wildberries — удвоить в этом году количество пунктов самовывоза, которых у компании уже больше тысячи. «Роем!» отобрал наиболее интересные тезисы, прозвучавшие в интервью.

У Wildberries более 1,5 млн товаров на сайте , свыше 10,5 тыс. брендов ( из них 3,6 тыс. появились в 2017 году), посетителей около 2 млн ежедневно , они делают каждый день где-то 120−150 тыс. заказов , а в пиках доходит до 300 тыс. Конверсия больше 5% в день.

свыше 10,5 тыс. брендов из них 3,6 тыс. появились в 2017 году), посетителей около 2 млн ежедневно они делают каждый день где-то 120−150 тыс. заказов а в пиках доходит до 300 тыс. Конверсия больше 5% в день. Товарооборот в 2016 году был 51 млрд руб., в 2017-м — 69,1 млрд рублей , это рост на 35% по всем рынкам и на 40% по России.

это рост на 35% по всем рынкам и на 40% по России. Комиссия на товары разнится от категории. На одежду одна , на обувь другая , на электронику — третья. В разных категориях — 35−38%.

на обувь другая на электронику — третья. В разных категориях — 35−38%. Компания продает товары в том числе и российского производства , и собственные торговые марки , потому что « неинтересно продавать то , что произведено в Китае и завозится без налогов».

и собственные торговые марки потому что неинтересно продавать то что произведено в Китае и завозится без налогов». Примерно 80% товаров — это одежда и обувь. Также популярны детские товары — одежда и обувь , подгузники , вещи для новорожденных , питание , игрушки , хорошо идут , ювелирные украшения.

подгузники вещи для новорожденных питание игрушки хорошо идут ювелирные украшения. Около 10% месячной выручки — это затраты на бесплатную доставку ( она предлагается почти во все регионы России за исключением Дальнего Востока и удаленных районов Севера).

она предлагается почти во все регионы России за исключением Дальнего Востока и удаленных районов Севера). Утверждение , что у жителей Дальнего Востока Катай под боком , это оптический обман. «От Китая до Москвы , грубо , 8 тыс. км. Допустим , от Москвы до Магадана — 6 тыс., как и от Гуанчжоу до Магадана. Но самолеты дотируются и летают из Москвы до Магадана лучше , чем из Китая. Нет у них там засилья китайских товаров , и это вопрос чисто логистический — то есть только кажется , что Китай рядом. На самом деле расстояния тоже очень большие и дорог там почти нет».

что у жителей Дальнего Востока Катай под боком это оптический обман. «От Китая до Москвы грубо 8 тыс. км. Допустим от Москвы до Магадана — 6 тыс., как и от Гуанчжоу до Магадана. Но самолеты дотируются и летают из Москвы до Магадана лучше чем из Китая. Нет у них там засилья китайских товаров и это вопрос чисто логистический — то есть только кажется что Китай рядом. На самом деле расстояния тоже очень большие и дорог там почти нет». «Инвесторы к нам приходили и приходят , но , когда бизнес работает , денег хватает и нет необходимости в сторонних инвестициях , ведь для компании это повышение рисков. И к тому же в России эти механизмы не очень хорошо работают. Если брать западные примеры , то там есть и акционерные общества , и IPO проводят , и на биржу выходят , там и правда это успешно. А в нашей сфере… К тому же мы не очень большая компания , если иметь в виду не интернет-ритейл , а весь российский бизнес. Да , на рынке бывает так , что у какой-то компании появляется потребность в деньгах , например , когда у компании минусовая EBITDA либо ей требуются инвестиции для каких-то крупных проектов — тогда это целесообразно. У нас идет строительство склада , но пока мы строим на заемные деньги. Если их будет не хватать , тогда придется , возможно , привлекать».