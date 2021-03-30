Грег Абовски уходит из Яндекса с постов финансового и операционного директора, сообщил Яндекс. На посту CFO его заменит Вадим Марчук, обязанности операционного директора поделят топ-менеджеры, включая российского гендиректора Елену Бунину и её заместителя Тиграна Худавердяна.

«Изменения в менеджменте никак не повлияют на стратегию компании и озвученные ранее цели и прогнозы на 2021 год».

Абовски решил «продолжать карьеру в другой компании за рубежом». В пресс-релизе Аркадий Волож отмечает его важную роль в превращении Яндекса из поисковика в экосистему, он проработал в нём восемь лет.

Вадим Марчук пришёл в Яндекс из «Сбербанка» в 2016 году вице-президентом по корпоративному развитию. Он был директором наблюдательного совета Яндекс.Денег и Маркета до 2020 года, совместного предприятия с Убером и группы развития беспилотников -- по настоящее время. Был членом консультационного совета Маркета, Лавки, Еды, Драйва и Такси