Доля экспресс-доставок (1−2 часа) на рынке -- примерно 10%. Ещё 35% -- доставка курьерами («на следующий день»), 55% -- самовывоз и забор из пунктов выдачи. Об этом рассказал руководитель проектов сервиса «Доставка Яндекс Go» Роман Захаров на конференции CNews «E-commerce 2021».

Курьерская доставка дешевле, чем «экспресс», но 15%-20% заказов не доставляются, их надо везти назад, возникает «обратная логистика». Доставляемость «экспресса» близка к ста процентам, у самовывоза -- 90%-95%.

Вчера Яндекс.Маркет объявил о запуске в Москве экспресс-доставки за 1−2 часа и 199 рублей. Доступны 20 тысяч наименований из 30 магазинов, к концу 2021 года наименований должно стать 300 тыс. В течение нескольких недель экспресс-доставка заработает в Екатеринбурге и Казани (за 99 рублей), потом в Санкт-Петербурге и Ростове, далее в других городах.

«Раньше продавцы, получая заказ в интернете, искали нужный товар в одном из своих магазинов, раскиданных по городу, заказывали из него доставку в сортировочный центр и уже оттуда направляли клиенту. Теперь продавцу достаточно собрать заказ в магазине и связаться с платформой „Доставки Яндекс Go“, а курьер заберёт посылку из магазина и отвезёт по нужному адресу», — рассказала руководитель «Маркета» Татьяна Умряева.

Ozon запустил сервис быстрой доставки Express в 2019 году. В марте 2021 года «Магнит Косметик» начал тестировать экспресс-доставку в Краснодаре в партнерстве с Яндекс.Едой.