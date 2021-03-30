Mail.ru Group создала стратегический совет по соцсетям и поставила в его главе Андрея Рогозова, который стал вице-президентом по социальным платформам. Он же будет руководить ещё одной новой структурой — направлением экспериментальных проектов в сфере соцсетей и сервисов с социальной механикой.

В компании хотят развивать соцсети и другие социальные сервисы как единое целое, позволяет предположить пресс-релиз:

Стратегический совет будет определять курс развития Mail.ru Group в области социальных сетей, в том числе заниматься стратегическим планированием для ВКонтакте и Одноклассников. Новая структура позволит проще синхронизироваться и устанавливать приоритеты, эффективнее распределять ресурсы и быстрее внедрять инновационные технологии. Всё это в том числе поможет ускорить развитие экосистемы VK. Направление экспериментальных проектов во главе с Андреем Рогозовым будет анализировать опыт соцсетей, выдвигать гипотезы и инициировать новые проекты — в том числе для международного рынка. Руководить ВКонтакте будет Марина Краснова. Она присоединилась к команде соцсети полтора года назад в роли директора по продукту, а теперь возьмёт на себя роль CEO. Также она продолжит развивать единую платформу видео и звонков Mail.ru Group.

Гендиректор «Одноклассников» недавно рассказывал, что его соцсет будет развивать потребление контента без привязки к социальным связям и подпискам пользователя. Он считает, что конкуренции между социальными проектами MRG нет, ресурсы «должны не воевать, а поддерживать синергию для решения задач холдинга».

До того, как заняться продуктами ВК, Марина Краснова 8 лет работала над продуктами в «Одноклассниках», управляя сервисами «Лента Новостей», «Видео», «OK Live». За время работы во ВКонтакте запустила «Клипы», видеозвонки, обновлённый мессенджер.

За семь лет, что Марина Краснова руководит сервисом «Видео» в «Одноклассниках», он вырос более чем 15 раз и стал первым по объемам загружаемого видео в Рунете, обогнав YouTube. Запустила первое российское мобильное приложение OK Live для ведения онлайн-трансляций, ставшее в 2016 году по версии Google лучшим в номинации «Most Shared» и получившее премию «Золотое приложение» Рунета в 2019. В 2020 Марина также стала директором платформы видео в Mail.ru Group.

Рогозов возглавил ВК в 2014 году после ухода Павла Дурова. Дмитрия Гришина тогда тоже спрашивали об объединении соцсетей:

— У Одноклассников и у ВКонтакте разные истории, аудитории, механики. Это две крупнейшие российские социальные сети, но у них масса различий. Никакого смысла в их объединении нет и быть не может, оно негативно сказалось бы на обоих проектах. Они должны и дальше конкурировать друг с другом, развивая собственные продукты и, наоборот, опираясь на их различия …

Тогда же, в 2014 году, произошла предыдущая крупная ротация руководителей других соцсетей MRG. Денис Алаев покинул «Мой мир»; «Одноклассники» сменили Широкова на Федчина.