Рост востребованности доставки заказов из интернет-магазинов стал одной из причин наблюдающегося дефицита в грузоперевозках. Об этом рассказали «Известиям» эксперты из разных компаний соответствующей отрасли. Спрос на доставку в России вырос на 56%, но сразу несколько факторов мешают его удовлетворять или ведут к повышению цен:

Весной могут вырасти цены на среднетоннажные перевозки , так как с 5 апреля по МКАД не смогут двигаться транзитом грузовики тяжелее 3,5 тонн. Это коснется перевозок по всем направлениям , так как грузы по России в основном идут из Москвы в регионы и обратно.

так как с 5 апреля по МКАД не смогут двигаться транзитом грузовики тяжелее 3,5 тонн. Это коснется перевозок по всем направлениям так как грузы по России в основном идут из Москвы в регионы и обратно. Перевозчикам стало сложнее работать из-за новых правил игры , среди которых отмена единого налога на вмененный доход , новые правила труда и отдыха водителей и повышение с 1 февраля тарифов в системе « Платон».

среди которых отмена единого налога на вмененный доход новые правила труда и отдыха водителей и повышение с 1 февраля тарифов в системе Платон». Водители уходят в компании онлайн-торговли и сервисов экспресс-доставки , что влечет за собой еще больший рост дефицита исполнителей на рынке FTL-перевозок ( Full Truck Load — доставка с полной загрузкой транспортного средства , или рынок междугородних перевозок еврофурами).

что влечет за собой еще больший рост дефицита исполнителей на рынке FTL-перевозок Full Truck Load — доставка с полной загрузкой транспортного средства или рынок междугородних перевозок еврофурами). Ажиотажный спрос был вызван природными катаклизмами , которые наблюдались в Центральном регионе в феврале , уходом части перевозчиков и серьезной нехваткой водителей. «Водителей из FTL активно переманивают в экспресс-доставку быстроразвивающиеся игроки отрасли e-commerce. В результате мы наблюдаем , как перестраивается рынок грузоперевозок в целом», — сказал эксперт.

которые наблюдались в Центральном регионе в феврале уходом части перевозчиков и серьезной нехваткой водителей. «Водителей из FTL активно переманивают в экспресс-доставку быстроразвивающиеся игроки отрасли e-commerce. В результате мы наблюдаем как перестраивается рынок грузоперевозок в целом», — сказал эксперт. Из-за сложившейся ситуации в 2021 году некоторые категории товаров могут подорожать , но не более чем на 3−5%, сказал гендиректор ГК Crafter Борис Правилов. Он добавил , что повышение цен будет также связано с увеличением стоимости топлива и с повышением тарифов в системе « Платон».