Рост востребованности доставки заказов из интернет-магазинов стал одной из причин наблюдающегося дефицита в грузоперевозках. Об этом рассказали «Известиям» эксперты из разных компаний соответствующей отрасли. Спрос на доставку в России вырос на 56%, но сразу несколько факторов мешают его удовлетворять или ведут к повышению цен:
- Весной могут вырасти цены на среднетоннажные перевозки, так как с 5 апреля по МКАД не смогут двигаться транзитом грузовики тяжелее 3,5 тонн. Это коснется перевозок по всем направлениям, так как грузы по России в основном идут из Москвы в регионы и обратно.
- Перевозчикам стало сложнее работать из-за новых правил игры, среди которых отмена единого налога на вмененный доход, новые правила труда и отдыха водителей и повышение с 1 февраля тарифов в системе «Платон».
- Водители уходят в компании онлайн-торговли и сервисов экспресс-доставки, что влечет за собой еще больший рост дефицита исполнителей на рынке FTL-перевозок (Full Truck Load — доставка с полной загрузкой транспортного средства, или рынок междугородних перевозок еврофурами).
- Ажиотажный спрос был вызван природными катаклизмами, которые наблюдались в Центральном регионе в феврале, уходом части перевозчиков и серьезной нехваткой водителей. «Водителей из FTL активно переманивают в экспресс-доставку быстроразвивающиеся игроки отрасли e-commerce. В результате мы наблюдаем, как перестраивается рынок грузоперевозок в целом», — сказал эксперт.
- Из-за сложившейся ситуации в 2021 году некоторые категории товаров могут подорожать, но не более чем на 3−5%, сказал гендиректор ГК Crafter Борис Правилов. Он добавил, что повышение цен будет также связано с увеличением стоимости топлива и с повышением тарифов в системе «Платон».
Добавить Нет комментариев