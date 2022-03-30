Сколковские эксперты насчитали Facebook $2 ярда выручки в России


Потери Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной организацией, от блокировки ее соцсетей могут достигнуть $2 млрд в год, подсчитали аналитики «Сколково-РЭШ». Эту сумму сложили из доходов компании с каждого пользователя

Блокировка в России Facebook и Instagram (принадлежат Meta, которую суд в России признал экстремистской организацией и запретил) будет стоить компании $2-2,2 млрд в год, следует из исследования Центра исследования финансовых технологий и цифровой аналитики «Сколково-РЭШ».

ФНС, правда, насчитал выручку около 40 ярдов рублей в России (в 2020-м году), но экспертов скучные отчёты налоговой не остановят

Аналитики оценили потери признанной экстремистской Meta от блокировки в России
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