Потери Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной организацией, от блокировки ее соцсетей могут достигнуть $2 млрд в год, подсчитали аналитики «Сколково-РЭШ». Эту сумму сложили из доходов компании с каждого пользователя
Блокировка в России Facebook и Instagram (принадлежат Meta, которую суд в России признал экстремистской организацией и запретил) будет стоить компании $2-2,2 млрд в год, следует из исследования Центра исследования финансовых технологий и цифровой аналитики «Сколково-РЭШ».
ФНС, правда, насчитал выручку около 40 ярдов рублей в России (в 2020-м году), но экспертов скучные отчёты налоговой не остановят
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Расчёты ФНС не учитывают экспортные покупки рекламы для иных юрисдикций, на которые тратили деньги российские компании.
Ну, возможно. Хотя скорее это "мамы" ТНК тратили бюджеты в России даже не заводя их в саму Россию