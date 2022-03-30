В 2022 году, по всей видимости, рейтинг сильно изменится. Из топ-30 российских рекламодателей 11 уже заявили о приостановке рекламных инвестиций в РФ из-за военной операции на Украине. Среди них — PepsiCo, Nestle, Mars Russia, McDonald’s, Procter & Gamble, L’Oreal, Reckitt Benckiser, Ferrero, Coca-Cola, Sanofi Aventis, GSK Consumer Healthcare.

Их общий бюджет, по подсчетам “Ъ”, в 2021 году составлял 38,47 млрд руб., это 28% от бюджетов рекламодателей в топ-30.