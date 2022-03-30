В 2022 году, по всей видимости, рейтинг сильно изменится. Из топ-30 российских рекламодателей 11 уже заявили о приостановке рекламных инвестиций в РФ из-за военной операции на Украине. Среди них — PepsiCo, Nestle, Mars Russia, McDonald’s, Procter & Gamble, L’Oreal, Reckitt Benckiser, Ferrero, Coca-Cola, Sanofi Aventis, GSK Consumer Healthcare.
Их общий бюджет, по подсчетам “Ъ”, в 2021 году составлял 38,47 млрд руб., это 28% от бюджетов рекламодателей в топ-30.
Как следствие — снизятся доходы прессы и вебмастеров, сократится запрос на диджитологов
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Природа-то очищается. Неужели кончится реклама прокладок?
Вот ты хихикаешь, а памперсы и прокладки, похоже, нифига не в России производят, хотя пишут на упаковке что да. Видать выводили бабки через закупку сырья в какой-нибудь Польше.
Памперсы тупо в полтора раза скакнули (а в пике — в четыре). У нас была неделя, когда походы ребёнка в туалет обходились дороже чем пропитание всей семьи.
Рекламный рынок просядет в плане лёгких денег на 20%, как и прогнозировали агенства. С другой стороны, самые шустрые начнут предлагать акции, скидки, да включат мозги. Некоторые телеканалы (360 ТВ) уже присылали свои антикризисные предложения. Да, это не хорошо для СМИ, но система порочна. Агенства банально перепродавали площадки, не сильно думая о выгоде клиента и издания. На ТВ вообще построили монополию вплоть до закупки рекламы в регионах, отчего завышенные цены. Интернет-рекламу не сильно коснется, потому что кроме автобрендов и финансов, кризис пока никого не достал. Уйдут одни бренды — придут другие. Поменяются заказчики и частично площадки. Зато деньги останутся в России, а не Ирландии/Белизе.