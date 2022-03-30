Юрий Синодов, главред Roem.ru, в своих соцсетях пишет о том, что подсанкционные банки уже не могут обновлять приложения через Google Play, например при запросе "Совкомбанк" пользователь не может найти и скачать приложение соответствующего банка.

Скорее всего будут проблемы и с отправкой уведомлений даже у тех, кто приложения уже скачал — они отправляются через сервисы Google.

По сути это означает, что для гарантированного доступа к приложениям банков в России необходимо заводить свой магазин приложений и свои сервисы для доставки уведомлений. Более того, Синодов предлагает распространять через "Госуслуги" среди российских граждан и "русифицированные" смартфоны без наценки.