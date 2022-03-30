В Эстонии "Яндекс.Такси" намекают, что компании в стране не рады:

Министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутт внесет в правительство предложение запретить фирме Yandex NV организовывать, посредничать и предоставлять другие сопутствующие услуги таксоизвоза в Эстонии на основании Закона о санкциях. Целью санкций является предотвращение сбора и использования данных эстонских пользователей российскими спецслужбами, сообщило Министерство экономики и коммуникаций.

В Латвии Яндекс.Такси забанили ещё 21-го марта. Сейчас же масла в огонь подлила публикация РБК о том что такси-агрегаторы обяжут предоставлять ФСБ доступ к данным о поездках своих пользователей.

Стоит заметить, что уход "Яндекс.Такси" из прибалтийских стран поможет компании Bolt увеличить выручку в этих регионах в отсутствие конкуренции