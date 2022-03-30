Немецкие регуляторы при попытке связаться с Telegram не смогли никого обнаружить в Дубае (где у компании офис, в который, по словам менеджера здания, никто не ходит месяцами, просто кто-то аренду оплачивает)
Требования регулятора прочитать могут только представители компании, в отсутствие реакции со стороны мессенджера его могут заблокировать из-за несоответствия закону о защите сетей NetzDG и неудаления контента.
Кроме этого компании могут выписать штраф в 55 млн евро.
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Какой ужас, дотянулся проклятый Жаров.
Я думаю, мы ещё доживём до момента, когда Telegram начнут блокировать в США
Хотя сделают проще: оформят как частное решение Apple и Google, которые сами выкинут приложение из своих магазинов.
Тик-ток пытались щемить за аудиторию в Штатах (оказывается, никто не может из-за рубежа делать популярные в Штатах медиа, а мы-то думали, что это страна свободы), Дурова по линии SEC. Если напряжётся и получит в Штатах аудиторию — то повторит успех Тик-тока