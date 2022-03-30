Немецкие регуляторы при попытке связаться с Telegram не смогли никого обнаружить в Дубае (где у компании офис, в который, по словам менеджера здания, никто не ходит месяцами, просто кто-то аренду оплачивает)

Требования регулятора прочитать могут только представители компании, в отсутствие реакции со стороны мессенджера его могут заблокировать из-за несоответствия закону о защите сетей NetzDG и неудаления контента.

Кроме этого компании могут выписать штраф в 55 млн евро.