Немецкие власти предлагают Telegram начать с ними сотрудничать. Или мессенджер заблокируют и оштрафуют на 55 млн евро


Немецкие регуляторы при попытке связаться с Telegram не смогли никого обнаружить в Дубае (где у компании офис, в который, по словам менеджера здания, никто не ходит месяцами, просто кто-то аренду оплачивает)

Требования регулятора прочитать могут только представители компании, в отсутствие реакции со стороны мессенджера его могут заблокировать из-за несоответствия закону о защите сетей NetzDG и неудаления контента.

Кроме этого компании могут выписать штраф в 55 млн евро.

Telegram: Behörde macht Schreiben an Betreiber öffentlich
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Добавить 2 комментария

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    Юрий Синодов > Игорь Ашманов контекст

    Я думаю, мы ещё доживём до момента, когда Telegram начнут блокировать в США
    Хотя сделают проще: оформят как частное решение Apple и Google, которые сами выкинут приложение из своих магазинов.

    Тик-ток пытались щемить за аудиторию в Штатах (оказывается, никто не может из-за рубежа делать популярные в Штатах медиа, а мы-то думали, что это страна свободы), Дурова по линии SEC. Если напряжётся и получит в Штатах аудиторию — то повторит успех Тик-тока

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