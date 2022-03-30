Окружной судья Сан-Франциско Джеймс Донато вынес решение, согласно которому Facebook может быть объектом коллективного иска со стороны всех юридических и физических лиц, которые покупали у компании рекламу. История разбирательств началась в 2018 году с иска компании DZ Reserve, которая утверждала, что Facebook на 400% завышала аудиторию рекламных постов, а, соответственно, и цену на них. В частности, истец утверждал, что руководство Facebook знало, что метрики охвата аудитории были искажены в результате использования фейковых аккаунтов, но ничего не делало по этому поводу.

Помимо того, что Facebook многократно пыталась отменить этот иск встречными исками, она также настаивала на том, что описанная ситуация не может быть предметом коллективного иска со стороны остальных рекламодателей, так как даже если сам факт нарушения будет признан, то «крайне сложно справедливо посчитать сумму ущерба». Донато отверг этот довод и назвал Facebook «очень вероятной мишенью» для коллективного иска. Потенциально это могут быть миллионы компаний и физических лиц, которые покупали рекламу у Facebook, пишет Reuters.