На официальном портале правовой информации опубликован указ Президента РФ о запрете с 2025-го года покупки иностранного ПО госзаказчикам

При этом уже с 31-го марта 2022 года по конкурсу для объектов КИИ нельзя будет закупать иностранное ПО и железо без спецразрешения.

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