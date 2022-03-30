На официальном портале правовой информации опубликован указ Президента РФ о запрете с 2025-го года покупки иностранного ПО госзаказчикам
При этом уже с 31-го марта 2022 года по конкурсу для объектов КИИ нельзя будет закупать иностранное ПО и железо без спецразрешения.
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Коммерсантъ пишет, что не все понимают, как же это всё реализовывать. 8 лет прошло (14 с 2008-го), а всё не понимают: https://www.kommersant.ru/doc/5283367
Не будет приложений мобильного банка для иностранных операционных систем, не волнуйтесь.