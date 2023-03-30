МТС меняет собственное позиционирование на рынке и планирует убрать из своего логотипа фирменное яйцо, рассказал сотрудник компании и подтвердили четыре собеседника в компаниях – партнерах и конкурентах МТС. «МТС откажется от яйца в логотипе, продолжив отходить от наименования «оператор» в пользу «экосистемы», – объяснил один из них. Представитель пресс-службы МТС отказался от комментариев. По данным РБК, вместо яйца, которое продолжало оставаться логотипом с 2006 года, появится красный квадрат с буквами М, Т и С. Как уточняется в материале, новый логотип применят для основного предложения МТС. Для дочерних компаний, суббрендов, таких как "МТС-авто", "МТС-музыка", предусмотрен отрезанный уголок основного квадрата, в котором разместят логотип конкретного тематического направления. Отмечается, что при этом слоган компании останется прежним: "Быть лучше каждый день".

Последний масштабный ребрендинг МТС проводила в 2006 г., когда перешла от комбинации букв на желтом фоне к белому яйцу на красном. Аналогичные логотипы с яйцами, но в других цветовых гаммах фона получили и большинство дочерних компаний МТС. В дальнейшем компания проводила только «косметические» изменения своего логотипа. Например, в 2010 г. яйцу был добавлен объем, а в 2019 г. оператор перешел к красному яйцу на белом фоне. МТС уже в 2019 г. подчеркивала, что считает себя не просто телекомоператором, а зонтичным брендом, объединяющим различные сервисы: финтехпродукты на базе собственного банка, сервисы по покупке билетов на культурные мероприятия, технологии умного дома, мультиплатформенное ТВ, телемедицинские сервисы и др. Тогда к разработке позиционирования компании привлекалось BBDO Branding.

Сама по себе разработка нового бренда может стоить МТС около 40–50 млн руб., более затратной будет его реализация – 150–200 млн руб., это смена оформления офисов, салонов продаж и т. п., оценивает управляющий партнер брендингового агентства Depot Алексей Андреев. Также, по словам эксперта, порядка 1 млрд руб. может стоить масштабная рекламная кампания, включающая несколько циклов стоимостью 300–500 млн руб. каждый. Всего на переход к новому бренду компании типа МТС нужно около года или полутора лет, добавляет он. В 2022 г. чистая прибыль МТС сократилась на 48,7% до 32,6 млрд руб., сообщала компания. Выручка МТС составила 541,7 млрд руб. против 521 млрд годом ранее. Снижение прибыли объяснялось курсовой разницей, увеличением расходов оператора, а также графиком налоговых отчислений. В 2022 г. база абонентов мобильной связи МТС в России снизилась на 400 000 человек до 80 млн.