В Госдуме обсудили создание национальной сети доставки контента (CDN). "Ряд крупнейших отечественных сервисов по доставке цифрового контента могут консолидироваться для эффективной конкуренции с западными игроками, которые занимают доминирующее положение на российском рынке", теперь Минцифры предстоит определить модель их взаимодействия. В заседании экспертной группы по этому вопросу участвовали представители МТС, "Мегафона", "Билайна", EdgeCenter, "Ростелекома".

"Серверное оборудование, которое западные компании в свое время интегрировали в российскую инфраструктуру связи, устаревает: в связи с санкциями процессы его технического сопровождения остановились. Поэтому у российских компаний, которые развивают сети доставки контента, возникла благоприятная конъюнктура. Мы заинтересованы в консолидации российских CDN-сервисов и рассчитываем, что в результате значительно возрастет скорость доступа к отечественным цифровым платформам. Такой запрос от граждан партия фиксирует", - сказал замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. "Национальный CDN-сервис не должен быть еще одной сущностью, построенной за бюджетные деньги". У российских игроков этого рынка хватает мощностей, чтобы конкурировать с Google.

Через несколько дней стало известно, что собственную CDN строит ВК, договариваясь "с крупными операторами об установке кэширующих серверов на их сетях, чтобы ускорить загрузку видеоконтента у пользователей".

По информации собеседника Forbes на телекоммуникационном рынке, это совместный проект VK и операторов связи: «Стороны сейчас определяют точки на сетях для установки серверов». VK в беседах с операторами пообещала переманить с YouTube популярных русскоговорящих блогеров и значительно увеличить свой видеотрафик, знает он. Участники рынка сейчас обсуждают коммерческие условия взаимодействия с сетью CDN VK, подтверждает источник в одном из крупных провайдеров. «Это правильное начинание, которое поможет нам разгрузить сеть», — добавили в «Ростелекоме».

Эксперты сошлись во мнении, что VK готовится создать конкуренцию YouTube, с которого сейчас "переманивает" популярных блоггеров, и на который приходится около 35% всего интернет-трафика в России (по данным TelecomDaily).

Впрочем, вышеупомянутый Антон Горелкин заявил, что "не видит в действиях VK сигнал о скорой блокировке YouTube". Полноценно конкурировать первый с последним пока не может, представляя собой пока в основном большое хранилище видеофайлов, в том числе с самого YouTube. VK Видео не хватает технологических решений, например, качественных рекомендательных алгоритмов "– а то видеороликам сейчас даже «дизлайк» поставить нельзя".

В середине марта глава Минцифры Максут Шадаев отметил, что у RuTube за последний год не наблюдается значимого роста трафика.