Государственная информационная система по подбору персонала «Работа России» менее популярен, чем коммерчесие сайты поиска вакансий и сотрудников, обнаружили в Счётной палате. За восемь лет он достиг посещаемости, в ~8 раз меньшей, чем у Headhunter, и в ~4 раза меньшей, чем у Juperjob (по данным соответствующих компаний). В нынешнем виде "Работа России" запустилась в 2015 году, её первая версия "ТрудВсем" с малооплачиваемыми вакансиями от служб занятости заработала в 2009 году.

Оператор платформы — Федеральная служба по труду и занятости (Роструд). Расходы на систему из федерального бюджета, по данным Счетной палаты, с 2015 по 2021 год составили 2,6 млрд руб., из которых 1,3 млрд руб. пришлось на развитие системы. В 2023 году на развитие и сопровождение платформы должны потратить еще около 999,5 млн руб.

Счётная палата также обнаружила у системы технические проблемы, которые могут поставить под угрозу «обеспечение информационной безопасности» и «бесперебойное функционирование системы». В частности, риском для бесперебойного функционирования стало использование ПО американской VMware. Также Роструд не защитил систему от повторения deface-атаки, подобной той, которая имела место в марте 2022 года.

В отчете Счетной палаты указано, что эксплуатация системы без проведения конкурентных процедур и заключения госконтрактов не соответствует российскому законодательству и принципам осуществления закупок.

В Роструде ответили, что в проблемах виноваты Минтруд и Минцифры: они слишком долго согласовывают "планы информатизации" и бюджеты. В Минцифры в ответ заявили, что уже в 2020 году довели сроки согласования по финансированию до одного дня.