«Яндекс» вместо «Корстона» построит офис со спорткомплексом и благоустроит прилегающий парк


В новой штаб-квартире «Яндекса», по документам построят моноблочный офисный центр с музеем «Яндекса» и спорткомплексом:

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«Ведомостям» сотрудники «Яндекса» сказали, что итоговое решение может отличаться от ныне представленного на слушаниях.

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