В новой штаб-квартире «Яндекса», по документам построят моноблочный офисный центр с музеем «Яндекса» и спорткомплексом:

«Ведомостям» сотрудники «Яндекса» сказали, что итоговое решение может отличаться от ныне представленного на слушаниях.