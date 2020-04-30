Онлайн-кинотеатрами в апреле 2020 года пользовался 41% опрошенных в рамках исследования потребительских привычек россиян от Google и Ipsos. При этом только 16% от этого числа воспользовались такими сервисами впервые -- это 3,9% от всех опрошенных.

Всего 13% сообщили, что стали экономить на продуктах питания, но 80% перенесли на неопределенный срок крупные покупки.

Доставкой продуктов впервые воспользовались 21% опрошенных, а доставкой еды -- 11%.

Исследование в целом обнаружило растущую склонность к экономии практически на всём. Так, 58% отложили покупку одежды, а 26% в апреле решили пока вообще не покупать. Примерно поровну оказалось тех, кто потратил в играх больше, чем планировал (25%), и меньше, чем планировал (22%). А вот от привычных кормов для животных большинство отказываться не собирается.

Всего 14% считают, что ситуация наладится в течение месяца, 39% ориентируются на три.