По итогам 2020 года «Яндекс.Такси» покажет убытки, но это не мешает компаниям выходить на IPO. На такие планы скорее повлияет общая экономическая ситуация, считают аналитики корпоративно-инвестиционного предприятия «Сбербанка» и «Тройки Диалог». Основными генераторами убытков станут программа развития беспилотного транспорта и ориентированные на доставку «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка». «Такси» собиралось на IPO уже в этом году.

Еще к 7 апреля количество поездок на такси в Москве за время самоизоляции сократилось на 56%, констатируют в Sberbank CIB. Однако положение «Яндекс.Такси» лучше, чем у остальных компаний на рынке, отмечается в отчете: по итогам всего года число поездок этим агрегатором может вырасти на 12% при росте в 7% у других перевозчиков в среднем. До пандемии в Sberbank CIB ожидали рост рынка на 35−40%.

По итогам первого квартала 2020 года «выручка, относящаяся к сегменту Такси», выросла на 49% по сравнению с первым кварталом 2020.

Она составила 24% в структуре общей выручки компании, тогда как в первом квартале прошлого года -- 20%. Такой результат в основном обусловлен ростом сервиса онлайн-заказа такси, в частности увеличением количества поездок, ростом фудтех-направления, которое включает сервисы Яндекс.Лавка и Яндекс.Еда, и быстрым развитием сервиса Яндекс.Такси для бизнеса (учитывается на валовой основе).

Судя по вакансиям, Яндекс также намерен активно развивать в 2020 году Yagla -- сервис заказа такси за пределами СНГ (всего 17 стран, включая государства Европы, Азии и Африки)