Аналитики «Сбербанка»: коронакризис не помеха IPO «Яндекс.Такси»


По итогам 2020 года «Яндекс.Такси» покажет убытки, но это не мешает компаниям выходить на IPO. На такие планы скорее повлияет общая экономическая ситуация, считают аналитики корпоративно-инвестиционного предприятия «Сбербанка» и «Тройки Диалог». Основными генераторами убытков станут программа развития беспилотного транспорта и ориентированные на доставку «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка». «Такси» собиралось на IPO уже в этом году.

Еще к 7 апреля количество поездок на такси в Москве за время самоизоляции сократилось на 56%, констатируют в Sberbank CIB. Однако положение «Яндекс.Такси» лучше, чем у остальных компаний на рынке, отмечается в отчете: по итогам всего года число поездок этим агрегатором может вырасти на 12% при росте в 7% у других перевозчиков в среднем. До пандемии в Sberbank CIB ожидали рост рынка на 35−40%.

По итогам первого квартала 2020 года «выручка, относящаяся к сегменту Такси», выросла на 49% по сравнению с первым кварталом 2020.

Она составила 24% в структуре общей выручки компании, тогда как в первом квартале прошлого года -- 20%. Такой результат в основном обусловлен ростом сервиса онлайн-заказа такси, в частности увеличением количества поездок, ростом фудтех-направления, которое включает сервисы Яндекс.Лавка и Яндекс.Еда, и быстрым развитием сервиса Яндекс.Такси для бизнеса (учитывается на валовой основе).

Судя по вакансиям, Яндекс также намерен активно развивать в 2020 году Yagla -- сервис заказа такси за пределами СНГ (всего 17 стран, включая государства Европы, Азии и Африки)

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