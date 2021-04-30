Глава Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов рассказал о запуске каршеринга «Рули» в Москве и Санкт-Петербурге. Сейчас в Москве набирают первую сотню «тестировщиков». Машину можно сдать во временное пользование «друзьям и знакомым», то есть, людям из телефонного списка контактов. Контролировать использование машины можно будет в режиме реального времени, первым ста участникам соответствующее оборудование установят бесплатно.

Сейчас большинство людей воспринимает свой автомобиль как очень личное пространство. Не каждый готов пустить за руль постороннего, поэтому, на первом этапе, вы сами сможете выбирать, кому доверить свой автомобиль из круга знакомых вам людей. Кроме того, мы не ждем миллионов регистраций сразу, этот проект удобная опция, которая должна быть в Москве — в самом современном городе в Европе.

Работать это будет так: вы скачиваете мобильное приложение «Рули» и регистрируетесь в нем. Когда автомобиль вам не нужен — выставляете статус-объявление с вашими условиями. Затем отмечаете людей из своего списка контактов в телефоне. Им придут уведомления, и они смогут оставить заявку на регистрацию в сервисе в качестве арендаторов.

Все условия обсуждаются онлайн — где можно взять машину, где ее нужно оставить, сколько будет длиться аренда, нужно ли оставить полный бак, мыть или нет и сколько это стоит.

Наша роль в этом всем: мы создали удобную платформу для упрощения процесса аренды, при этом мы готовы ещё дорабатывать наше решение по вашим предложениям. Владелец будет знать всё о машине в режиме реального времени — где она находится, какие у нее в данный момент скорость и остаток топлива в баке. Для этого первым ста участникам мы бесплатно установим необходимое телематическое оборудование и модули удаленного доступа к авто.