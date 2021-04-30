Покупку контрольного пакета акций «Процессинговый расчетный центр» за 380 млн рублей обнаружила пресса в годовом отчёте госкомпании. «Гознак» приобрёл 50% плюс одну акцию. Партнёрство и совместные проекты начались у компаний ещё в 2017 году, а появился Uniteller в 2003. Компания стала «первым сервис-провайдером процессинга платежей в киосках и терминалах самообслуживания в России».
В пресс-релизе об этой сделке сообщается о планах создавать новые финтех-продукты и выходить на международные рынки.
Объединение наших возможностей позволит создать для сферы финтеха новые продукты и масштабировать уже прочно зарекомендовавшие себя решения не только на территории России, но и на международных рынках" - заявил генеральный директор Uniteller Алексей Богаткин.
Благодаря этой сделке мы объединяем надежность и технологический потенциал Гознака с современными решениями Uniteller. В итоге это объединение позволит нам как выйти на новые для Гознака рынки, так и качественно обновить предложения для уже существующих заказчиков" - отметил генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук.
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