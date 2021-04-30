Покупку контрольного пакета акций «Процессинговый расчетный центр» за 380 млн рублей обнаружила пресса в годовом отчёте госкомпании. «Гознак» приобрёл 50% плюс одну акцию. Партнёрство и совместные проекты начались у компаний ещё в 2017 году, а появился Uniteller в 2003. Компания стала «первым сервис-провайдером процессинга платежей в киосках и терминалах самообслуживания в России».

В пресс-релизе об этой сделке сообщается о планах создавать новые финтех-продукты и выходить на международные рынки.