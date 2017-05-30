Онлайн-ритейлер «Юлмарт» и группа компаний «Эркафарм», которая развивает аптеки «Озерки» и «Доктор Столетов», подписали соглашение о сотрудничестве и в третьем квартале этого года планируют запустить интернет-платформу «Ю-Фарма» с фармацевтической продукцией в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя «Эркафарм» Анну Молодцову. Стороны продолжат сотрудничество в Москве и других регионах.

На сайте «Юлмарта» будет создан раздел с 10 тысячами названий лекарственных препаратов. Управлением ассортимента займется «Эркафарм», а «Юлмарт» — предоставлением экспертизы в IT и сопровождении покупателей. С помощью платформы «Ю-Фарм» клиент сможет в режиме онлайн оформить заказ. Так как дистанционная продажа лекарств не разрешена, оплачивать и получать покупку будет возможно только в аптеках сети «Озерки».

О похожем развивающемся проекте — о проекте сети аптек «36,6» и Ozon — стало известно в конце 2016 года. Перед этим, в начале года, генеральный директор онлайн-магазина пообещал найти лазейки для торговли лекарством. В марте 2017 года проект был запущен. Гендиректор Ozon сообщил «Ъ», что площадка стала успешной, в настоящее время каждый день поступает несколько сотен заказов.