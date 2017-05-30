«Яндекс» запустил API (документация) своего сервиса погоды, объявил Дмитрий Соломенцев, руководитель разработки Meteum и основатель компании AeroState, в ходе конференции YaC 2017. Технология Meteum оценивает фактическую погоду и рассчитывает прогноз для любых координат на территории России, данные можно получать любым способом — от электронных писем и до виджетов. Через API также можно получить доступ к историческим данным за последние сорок лет. Судя по всему, пока API находится в закрытой бете — получить доступ можно, написав на api-weather@support.yandex.ru.