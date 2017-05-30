«Яндекс» запустил на базе сервиса «Дзен» блог-платформу для независимых блогеров, изданий и брендов, рассказал на конференции «Яндекса» медиадиректор «Дзен» Даниил Трабун. По его словам, платформа ориентирована как на СМИ, которые ищут удобный инструмент для организации цифровой дистрибуции контента в первую очередь на мобильные устройства, так и на независимых блогеров, которым сервис может быть интересен в первую очередь возможность монетизации.

Запустив канал в «Дзене» его автор может подключить любую рекламную сеть которая ему удобна и начать зарабатывать на показах рекламы, сказал Трабун. Эта опция доступна каналам с аудиторией от 30 тысяч просмотров в неделю. Также «Яндекс» будет спонсировать наиболее популярные каналы, на это в 2017 году компания выделила один миллион долларов. Как следует из сообщения на сайте нового сервиса, «Яндекс» уже привлек к сотрудничеству с проектом блогеров Илью Варламова и Сашу Спилберг, а также издание Vogue и компанию Nike.

На платформе создан формат Нарратив, ориентированный на мобильных пользователей. Публикация состоит не из абзацев или строк, а из экранов. В каждый можно загрузить фотографию, видео или короткий текст.

Выступая на той же конференции глава «Дзена» Виктор Ламбурт рассказал, что «Дзен» в настоящий момент генерирует больше трафика на сайты, чем любая соцсеть в России. Имелись в виду «Одноклассники», Facebook и «ВКонтакте».