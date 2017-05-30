«Максимателеком» подключил WiFi в поездах, курсирующих на четвертой линии метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя оператора. В октябре прошлого года компания заключила с метрополитеном контракт о развертывании сети. К концу 2017 года бесплатный доступ должен появиться на всех линиях метро Петербурга. Предполагается, что инвестиции составят примерно 1,3 млрд рублей, а срок их окупаемости — 7−8 лет.