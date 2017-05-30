Руководитель сервиса для поиска врачей Docdoc Дмитрий Петрухин дал интервью изданию vc.ru, в котором рассказал о стратегии компании, сделке со «Сбербанком» и конкуренции с «Яндексом».

О сделке со «Сбербанком»

Мы в этом году вырастем на 60−80%, и в ближайшие пять лет будем расти с такой же скоростью. Поэтому «Сбербанк» окупит свои инвестиции через год. Сейчас все идут в цифровую медицину, и только за прошлый год к нам обращались не меньше десяти компаний, которые предлагали сделку. Лично для меня сделка со «Сбербанком» не выглядит как вау-достижение: банк не заплатил какую-то очень большую разницу за то, что он купил проект. Большинство фондов и компаний, которые к нам обращались, предлагали такую же сумму.

О конкуренции с «Яндексом»

Уже год «Яндекс» развивает сервис, а мы боимся. Но пока по поставкам клиентов в некоторые клиники у нас разница в 50 раз: мы поставляем 250 человек, а они — 5. «Яндекс», конечно же, правильно пошел в направлении онлайн-записи на прием ко врачу. Сейчас развивают направление телемедицины. Но у нас такое мнение, что сперва нужно закрепиться в одной области, сфокусироваться на ней и добиться результатов, а уже потом переключаться на другую. Может быть, мы ошибаемся. Но у них очень сильная команда, они делают классные вещи. Конечно, в мобильном направлении «Яндекс» сильнее нас. Мы многому учимся у них, смотрим, что делают они, и сравниваем с тем, что делаем мы. Я думаю, что в конечном счете мы будем сотрудничать. В каком варианте — непонятно.