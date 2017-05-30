Центробанк предлагает проводить идентификацию онлайн-заемщиков с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) — такие поправки готовит регулятор в закон «О кредитных историях», пишут «Ведомости». Сейчас банки сами определяют, как подтвердить личность человека, обратившегося за кредитом через интернет. Например некоторые используют sms-авторизацию или скретч-карты с одноразовыми паролями, также могут использоваться электронные сертификаты шифрования, которые выдаются клиенту при первом визите в банк.

По предложению ЦБ, банкам предпишут использовать для идентификации заемщиков только ЕСИА, где по данным Минкомсвязи на данный момент зарегистрировано более 47 млн человек. Это далеко не вся потенциальная аудитория кредитных продуктов банков и участники рынка, опрошенные «Ведомостями», опасаются, что для кого-то из потенциальных заемщиков новое правило может стать препятствием при обращении в кредитную организацию. С другой стороны, если поправки ЦБ будут приняты, можно будет обращаться за кредитом вообще не приходя в банк, что является прогрессом по отношению к нынешнему положению дел.

Мы не видим в этой инициативе подводных камней. В России удаленная идентификация клиента банка, если он хочет открыть счет, осуществить транзакцию на крупную сумму или получить кредит, не разрешена. Инициативы ЦБ приведут к тому, что многое можно будет сделать онлайн. И это хорошо. Также хорошо, что в списке организаций, где можно идентифицировать гражданина, кроме ЕСИА появился Пенсионный фонд России и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Пока они закрыты для частных структур, в том числе и для идентификации клиентов. Для развития цифровой экономики нужны доверительны отношения всех ее участников. Поэтому важно, чтобы данные госструктур стали доступны не только банкам, но и компаниям из многих отраслей, для которых важна удаленная идентификация: страховщикам, риелторам, регистраторам, агентствам по найму персонала, ритейлерам, игрокам рынка телемедицины, уберобразным сервисам и прочим, — сказала Светлана Белова, руководитель проекта Identity Exchange, который специализируется на удалённой проверке данных о клиентах и контрагентах.

По информации «Ведомостей», данные, полученные в электронном виде, банки смогут подтверждать в ЕСИА, а также в госорганах, например в Пенсионном фонде России или Федеральном фонде обязательного медицинского страхования. Без идентификации заемщика банки не смогут получить доступ к его кредитной истории, и тогда клиенту придется прийти в отделение.