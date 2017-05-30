Руководство ВКонтакте сократит часть сотрудников офиса в Киеве, некоторых специалистов по рекламе переведёт в Москву, а сам офис будет закрыт, утверждают источник vc.ru внутри компании и участник рынка, знакомый с ситуацией. Деятельность некоторых юридических лиц восьмидесяти российских IT компаний на Украине, в том числе ВКонтакте, запрещена с 16 мая, по указу о новых санкциях против России. Накануне, 29 мая, Служба Безопасности Украины посетила офисы конкурирующего «Яндекса» в Киеве и Одессе. СБУ провела обыски и заявила, что расследует дело о государственной измене, выражающейся в передаче персональных данных украинцев в Россию. У Mail.ru Group, владеющей ВКонтакте, на Украине работает примерно 15 специалистов, в местном «Яндексе» их на порядок больше и речь идёт о двухстах с лишним сотрудниках.

26 мая украинское представительство «ВКонтакте» распространило видеообращение о блокировке соцсети. В записи украинский представитель «ВКонтакте» Влад Леготкин на камеру телеканала ТСН рассказал, что украинский офис всегда придерживался украинского законодательства и платил налоги.

Ещё до политического противостояния РФ-Украина у сети были определённые сложности в стране, так в 2013 местные власти изъяли у сети кэширующие серверы, оборудование не было возвращено; что впрочем, не мешало сети наращивать украинскую аудиторию. Если в 2014 рекордом были 12 миллионов украинцев в сети в день, то в 2017 их стало 18 миллионов.

Мail.ru, открыла представительство в Украине в декабре 2008. ВКонтакте (тогда не управлявшаяся Mail.ru) — в 2012. В апреле 2014 Mail.Ru Group заявила, что офис в Киеве сокращается в рамках повышения экономической эффективности. В украинской редакции работало около 20 человек, большая часть из них получит трехмесячную компенсацию и уйдёт, объяснил в 2014 году холдинг. AIN.UA писала, что свёртывание киевской редакции Мail.ru продиктовано экономическими причинами, а не напряжённостью в отношениях Россия-Украина. Киевский офис продаж Mail.ru сокращения тогда не коснулись.