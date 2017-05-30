Сеть магазинов «МегаФон Ритейл» (дочерняя Компания ПАО «МегаФон») с 17—26 мая ищет специалистов на позиции: Директор по информационным технологиям, руководитель ИТ и других. В сфере их ответственности окажутся мероприятия по защите инфраструктурных сервисов, организация бесперебойной и качественной работы ИТ-сервисов и ИТ-инфраструктуры, обеспечение реализации федеральных ИТ-проектов, обеспечение соблюдения ИТ-политик и регламентов.

12 мая 2017 года офисные компьютеры «МегаФон Ритейл» были поражены вирусом. Теоретически заражения можно было избежать, так как Microsoft закрыл соответствующую уязвимость в Windows ещё в марте и выпустил необходимые обновления операционной системы. Навык обновления операционных систем соискателям не требуется, но действующие требования достаточно высокие. Так плюсом будут два высших образования — техническое и экономическое — и большой опыт руководства ИТ.

19 мая 2007 года прервалось оказание услуг сотовой связи «МегаФона», а также «Йоты» и Wifire Mobile (виртуальные операторы, уже летом у «Мегафона» их будет не 2, а 3) на сети вышеупомянутого ПАО «МегаФон», материнской структуры для «МегаФон Ритейл». Позднее оператор объявил, что сбой произошёл из-за проблем со специальным программным обеспечением.