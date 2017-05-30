Чистая прибыль TCS Group, в которую входят «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование», по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась на 79% за первый квартал 2017 года по сравнению с аналогичным периодом в 2016 году и составила 3,4 млрд рублей. В первом квартале 2016 года прибыль составила 1,9 млрд рублей. О финансовых результатах за первый квартал 2017 года сообщили в пресс-службе компании.

Чистый процентный доход группы вырос на 35% и составил 9,9 млрд рублей. В 2016 году он составил 7,3 млрд рублей. Чистая процентная маржа увеличилась до 26,6%, в первом квартале 2016 года — до 25,4%. Общий объем кредитного портфеля увеличился на 7% и составил 129,4 млрд рублей. За этот же период компания привлекла больше 340 000 новых клиентов. Эмиссия кредитных карт увеличилась примерно в 1,5 раза и составила 450 тысяч.

Председатель правления «Тинькофф Банка» Оливер Хьюз рассказал, в организации ожидают, что новые направления деятельности, как услуги в сегменте МСБ, дебетовые карта, ипотечная платформа, выйдут на уровень безубыточности. Хьюз также отметил, что у них есть новые возможности для синергии и роста — например, запуск своего виртуального оператора сотовой связи, который планируется на конец этого года.