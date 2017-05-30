Яндекс.Метрика запустила отчёты по кросс-девайс конверсиям


Сегодня мы запустили бета-версию отчёта «Кросс-девайс», сообщил «Яндекс» — отчёт позволит отслеживать конверсии клиентов, которые заходили на сайт с нескольких устройств.

По расчётам GfK Rus и Яндекс.Маркет на осень 2016 года, 36% пользователей покупали в интернет-магазинах. «Треть из них», то есть ~ 12% от всех покупателей, имеют опыт покупок со смартфона, по данным опроса 2015 года (более свежих данных исследователи в документе 2017 года не приводили).

«Яндекс» объясняет механику: например, впервые перешли к вам с мобильного, а позже вернулись с десктопа и оформили заказ. […] В отличие от других отчётов Метрики, посетитель в кросс-девайсном отчёте не равен браузеру, а учитывается на всех его устройствах и браузерах. Поэтому количество посетителей здесь подсчитывается точнее — и при прочих равных будет меньше, чем в других отчётах. […] Самый востребованный кейс — более точная оценка эффективности рекламы.

С экрана на экран: отчёт по кросс-девайсным конверсиям — Блог Яндекс.Метрики

Сегодня мы запустили бета-версию отчёта «Кросс-девайс» — он позволит отслеживать конверсии клиентов, которые заходили на сайт с нескольких устройств. Например, впервые перешли к вам с мобильного, а позже вернулись с десктопа и оформили заказ. Так что вы сможете точнее оценивать вклад разных типов устройств в конверсию и более эффективно распределять бюджет на каждый маркетинговый канал.Как это работаетКогда человек подбирает нужный товар со смартфона, а заказ делает с ноутбука, в «обычных» отчётах Метрики конверсия будет засчитана визиту с ноутбука, а как-либо учесть вклад мобильного визита в конверсию не получится.* В кросс-девайсном отчёте такие конверсии будут записываться в группу визитов от посетителей с обоих типов устройств. А конверсии, которые начинались и заканчивались на одном и том же типе устройств, попадут либо в «мобильную», либо в «десктопную» группу — например, если человек открывал сайт с нескольких разных ноутбуков, но не с телефона или планшета. Такая разбивка по типу взаимодействия с сайтом поможет оценить, какие посетители конвертируются лучше всего: те, кто используют только десктопы, только мобильные или оба типа устройств. При этом для каждой группы визитов будут рассчитаны и все денежные метрики — если в отчёте выбрана ecommerce-цель или цель, для которой вы передаёте ценность. А ещё отчёт позволяет проанализировать, как конверсионные метрики связаны с частотой визитов на сайт для каждой из трёх групп посетителей: Обратите внимание: на некоторых счётчиках отчёт недоступен — нужно, чтобы накопилось достаточное количество данных о посетителях, которые использовали как минимум два устройства разного типа. А как же «посетитель=браузер»?В отличие от других отчётов Метрики, посетитель в кросс-девайсном отчёте не равен браузеру, а учитывается на всех его устройствах и браузерах. Поэтому количество посетителей здесь подсчитывается точнее — и при прочих равных будет меньше, чем в других отчётах.Узнавать посетителя на разных устройствах помогает технология «Крипта»: она умеет сравнивать анонимные данные о поведении пользователей Яндекса на телефонах, компьютерах и планшетах, и с достаточной долей вероятности привязывать несколько гаджетов к одному человеку. Если некоторые визиты с разных устройств не получается достоверно собрать в единую историю одного посетителя, они не попадут в кросс-девайсный отчёт. Подробнее о работе кросс-девайсной склейки можно узнать в блоге рекламных технологий Яндекса. Как использовать отчёт «Кросс-девайс"Самый востребованный кейс — более точная оценка эффективности рекламы. Предположим, вы запускаете кампанию на десктопах и хотите учитывать конверсии не только от тех клиентов, которые выполнили целевое действие с десктопа, но и от тех, кто переходил на сайт с компьютера, а конвертировался с мобильного. Для этого достаточно будет выбрать нужный диапазон дат и создать сегмент посетителей, которые переходили на сайт по выбранной кампании.Все подробности о работе с кросс-девайсным отчётом мы описали в помощи. Пока отчёт работает в режиме бета-тестирования, так что нам особенно важны ваши отзывы — поделитесь ими в комментариях.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Если вы не передаёте в Метрику UserID клиентов. Это позволяет привязывать визиты с разных устройств к одному посетителю — при условии, что в каждый такой визит клиент был залогинен.

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