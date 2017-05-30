Сегодня мы запустили бета-версию отчёта «Кросс-девайс», сообщил «Яндекс» — отчёт позволит отслеживать конверсии клиентов, которые заходили на сайт с нескольких устройств.

По расчётам GfK Rus и Яндекс.Маркет на осень 2016 года , 36% пользователей покупали в интернет-магазинах. «Треть из них», то есть ~ 12% от всех покупателей , имеют опыт покупок со смартфона , по данным опроса 2015 года ( более свежих данных исследователи в документе 2017 года не приводили).

«Яндекс» объясняет механику: например, впервые перешли к вам с мобильного, а позже вернулись с десктопа и оформили заказ. […] В отличие от других отчётов Метрики, посетитель в кросс-девайсном отчёте не равен браузеру, а учитывается на всех его устройствах и браузерах. Поэтому количество посетителей здесь подсчитывается точнее — и при прочих равных будет меньше, чем в других отчётах. […] Самый востребованный кейс — более точная оценка эффективности рекламы.