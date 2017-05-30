«Яндекс» рассказал американскому Techcrunch о работе над беспилотным автомобилем и показал видео с машиной.

Машина оформлена логотипами на английском, а не русском языке. «Яндекс» опубликовал новость о тестировании в англоязычном, а не в российском корпоративном блоге.

Машину пока не испытывали на настоящих улицах, но по плану она попадёт на дороги общего пользования в этом году. Представитель Яндекс.Такси рассказал Techcrunch, что «Яндекс» использует собственное «заказное» оборудование, хотя на машине в видео можно заметить лидар марки Velodyne (устройство для сканирования окружающего автомобиль пространства, ключевой узел беспилотника в их сегодняшних версиях).

«Яндекс» включился в гонку создания беспилотных такси осенью 2016 года. Тогда компания вела переговоры о начале тестирования беспилотников с автопроизводителями. Был подписан контракт с «КАМАЗом» по разработке системы полуавтономного управления автомобилем, на основе технологий компьютерного зрения, машинного обучения и речевых технологий. Несколькими месяцами ранее, в июне 2016 года, вице-президент «Яндекса» Марина Янина попросила создать российские законы о машинах беспилотниках — без них «прорывного роста не будет».

В сегодняшнем видеоролике Яндекс использует машину марки Toyota. Автопроизводитель и поисковик уже сотрудничали раньше, по важному, но далёкому от беспилотных машин, проекту. В августе 2016 года Toyota обошла запрет Google на предустановку сервисов «Яндекса» (обычных, для традиционного водителя человека). Конкурирующий поисковик тоже занимается машинами-беспилотниками. В апреле 2017 года «дочка» Google запустила 100 беспилотных такси в американском городе Феникс и заказала Chrysler сборку ещё 500 подобных машин.