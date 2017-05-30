Бывший топ-менеджер крупных российских компаний («Ренова», «ВымпелКом», «Ренессанс Групп») Магомед Алиханов — не раз сталкивался с мошенничеством в финансовой сфере и решил вместе с партнерами создать технологию, способную мониторить и предупреждать киберугрозы в этой отрасли. DeepHound относится к тому редкому типу стартапов, которые не хотят, чтобы о них много знали, отметил Rb.ru. Команда пытается искать в «темной» части интернета (той, что не индексируется другими поисковиками). На данный момент услугами DeepHound пользуются три банка, один из которых входит в «большую четверку» банков Британии.

— Объясните на пальцах — в чем суть вашей технологии? — Технология состоит из нескольких частей. Это и машинное обучение, и система скрытого мониторинга и обработки данных. По отдельным кускам информации, которую DeepHound находит в открытом интернете, дипвебе и даркнете, мы собираем определенный пазл. Это непросто и требует много серьезного программирования. Поисковик собирает информацию автоматически, по ключевым словам. При этом он не должен себя выдавать — мы ведь тоже должны защищать себя от хакеров. […] — Расскажите тогда реальный кейс.

— В российском банке мы совсем недавно вычислили двух сотрудников, которые сливали информацию на сторону.

— Что с ними стало?

— Это уже внутреннее дело банка.

«DeepHound способен мониторить угрозы, связанные с наркотиками, оружием и терроризмом. Но вообще это уже такая социальная история. А мы все же про деньги», рассказал Алиханов в интервью и отметил: «Если удастся договориться с фондами в ближайшее время, то через два года мы создадим уникальный продукт — российский Palantir *, ничуть не хуже».

* Полтора года назад, по оценке основателя InfoWatch Натальи Касперской, аналога Palantir у РФ не было, но нечто близкое делали в МФИ-Софт. Ключевые заказчики Palantir — американские силовики и спецслужбы: ЦРУ, ФБР, Министерство обороны США, Военно-воздушные силы США, Корпус морской пехоты США, Командование специальных операций США, Военная академия США, городские полицейские департаменты Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, возможные заказчики: инвестиционные банки, хедж-фонды.