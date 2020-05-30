Российские СМИ поудаляли новости с роликом-пародией Галкина на Путина и Собянина


Несколько изданий сняли публикации о пародии Максима Галкина на мэра Москвы Сергея Собянина и на президента России Владимира Путина:

В числе изданий, которые удалили новости — «Лента.ру» (копия осталась в кэше), «Газета.ру», «Московский комсомолец», Rambler News, Regnum, телеканал «360 Подмосковье».

По сведениям The Bell статьи снимали «по звонку»:

Источник в одном из изданий сказал The Bell, что новость снимали по звонку чиновников, причем, в зависимости от издания, звонки поступали и из мэрии, и из администрации президента. Главный редактор «Ленты.ру» Владимир Тодоров отказался от комментариев и попросил обращаться в пресс-службу Rambler Group. Корреспондент The Bell направил запрос туда и в другие издания, а также в мэрию и АП.

Пиар-министр России Михаил Мишустин фанатично озабочен своей репутацией. «Медуза» рассказывает, как он работает над своим имиджем — Meduza

Новый премьер-министр России Михаил Мишустин фанатично озабочен своей репутацией и своим образом в медиа, рассказывают многие его знакомые в разговорах с «Медузой». Специальный корреспондент «Медузы» Фарида Рустамова выяснила, как Мишустин десять лет скрупулезно и неустанно работал над своим имиджем эффективного управленца, который довел его в итоге до кресла премьер-министра.

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