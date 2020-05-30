Несколько изданий сняли публикации о пародии Максима Галкина на мэра Москвы Сергея Собянина и на президента России Владимира Путина:

По сведениям The Bell статьи снимали «по звонку»:

Источник в одном из изданий сказал The Bell, что новость снимали по звонку чиновников, причем, в зависимости от издания, звонки поступали и из мэрии, и из администрации президента. Главный редактор «Ленты.ру» Владимир Тодоров отказался от комментариев и попросил обращаться в пресс-службу Rambler Group. Корреспондент The Bell направил запрос туда и в другие издания, а также в мэрию и АП.