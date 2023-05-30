Ассоциация малых операторов России (АМОР, объединяет 50 провайдеров связи) пожаловалась премьеру Михаилу Мишустину, председателю Госдумы Вячеславу Володину и главе Минцифры Максуту Шадаеву на кратное увеличение стоимости инфраструктуры. Как поясняют операторы, до 2023 года в тарифах ПАО «Россети Московский регион» на услугу по предоставлению мест креплений для размещения оптического кабеля единицей расчетов была одна опора. Но теперь организация изменила формулировку «за одну опору в месяц» на «за один провод на опоре в месяц». В результате кратно увеличилась стоимость доступа в зависимости от количества кабелей, подключенных к одной опоре, отмечается в письме.

При размещении четырех кабелей на одной опоре стоимость расходов на предоставление услуг интернета увеличивается вчетверо, а при размещении десяти кабелей — на порядок, утверждает представитель ВНЕТ (работает в Москве и Подмосковье): «Главная проблема — с монопольно высоким и экономически не обоснованным действующим тарифом на услуги размещения, при оплате за каждый кабель, а не за опору более 50% выручки с абонента пойдет в счет оплаты услуги по размещению сетей на опорах». Перечисленные в письме технические проблемы можно решить путем переговоров, считает основатель телефонии для бизнеса Sipuni Артемий Мороко. По его мнению, «большие операторы не заметят увеличения расходов, но для малых представителей индустрии ситуация может оказаться критической». Малым операторам связи для поддержания текущего уровня рентабельности придется повышать стоимость услуг, перекладывая рост расходов на абонентов, добавляет Алексей Бойко, аналитик MForum: «Если модель оказания услуг перестанет быть рентабельной, оператор будет вынужден свернуть предоставление услуг интернета во многих населенных пунктах, что недопустимо».